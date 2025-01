Se Benito Mussolini fosse stato al potere dopo l’avvento della tv, come sarebbe stato un suo messaggio a reti unificate? Una prova di ciò che sarebbe potuto essere lo abbiamo visto, a sorpresa, questa sera, giovedì 9 gennaio 2025, grazie a una mossa pubblicitaria firmata Sky che non ha precedenti nella storia delle serie tv italiane.

Cosa è successo? Intorno tra le 20:35 e le 20:45 (minuto più, minuto meno), tutte le tv free, dunque Rai, Mediaset e La 7, ma anche i canali tematici del gruppo Warner Bros. Discovery, gli stessi canali del bouquet Sky e le maggiori radio italiane hanno trasmesso una clip tratta dal primo episodio di M. Il figlio del secolo, l’attesa (e già discussa) serie tv diretta da Joe Wright.

L’effetto è stato davvero strano, va detto: nel giro di qualche minuto, tutte le tv nazionali hanno mandato in onda quello che è il discorso che il pubblico sentirà all’inizio della serie e che lo introduce al racconto (e che potete vedere qui sopra).

“Noi che abbiamo spinto a calci il paese in guerra e lo abbiam condotto alla vittoria, noi che abbiamo versato il sangue per la Patria”, declama il Duce di Marinelli nella clip, “noi oggi fondiamo i fasci di combattimento, per il futuro, l’avanguardia, la rivoluzione: oggi nasce il fascismo”.

Non solo: la clip è proseguita con il personaggio protagonista della serie che ha definito il fascismo “Una creatura bellissima fatta di sogni, di ideali, di cambiamento, che conquisterà milioni e milioni di cuori”. E, rompendo la quarta parete e guardando dritto in camera (una particolarità, questa, di tutta la serie), il Mussolini di Marinelli ha concluso dicendo “Seguitemi, anche voi mi amerete, anche voi diventerete fascisti”.

In altre parole, per lanciare la propria serie Sky ha organizzato una sorta di “discorso alla Nazione” a reti e radio quasi unificate, con un investimento in termini di spazi pubblicitari non indifferente. Se in passato siamo stati abituati alla messa in onda in simulcast (ovvero su più reti nello stesso momento) di spot pubblicitari -è il caso del “golden minute” di Mediaset-, di prime puntate di programmi tv o di eventi eccezionali, è la prima volta che a occupare quasi in contemporanea tutte le reti è un’iniziativa di questo genere.

Le foto di M. Il figlio del secolo, la serie tv di Sky Guarda le altre 25 fotografie →

Una mossa pubblicitaria che già di per sé è una notizia, ma che lo diventa ancora di più con il suo contenuto e con ciò che si vuole promuovere: M. Il figlio del secolo è la serie tv (prodotta da Sky Studios e The Apartment, società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, in collaborazione con Fremantle e Cinecittà S.p.A.) tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati che ripercorre gli anni dell’ascesa di Benito Mussolini e del fascismo in Italia, in otto episodi in onda a partire da domani, venerdì 10 gennaio 2025, su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

Un’idea che non sembra puntare tanto a spostare pubblico nella serata di domani, ma vuole piuttosto attirare l’attenzione sul risultato finale del prodotto: dall’interpretazione di Marinelli, alla regia di Joe Wright che scardina le regole del dramma storico, fino alla scelta delle parole fatte pronunciare a Mussolini. Una trovata pubblicitaria, ma anche qualcosa di più, di questi tempi: la provocazione è servita.