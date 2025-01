Il cast di M. Il figlio del secolo, l’ambiziosa e provocatoria serie Sky Original in onda da venerdì 10 gennaio 2025 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, ha il difficile compito di riportare in vita alcuni personaggi protagonisti di uno dei periodi più buio della Storia italiana. Non solo Luca Marinelli, scelto per interpretare Benito Mussolini, ma anche gli altri interpreti della serie tratta dal libro di Antonio Scurati hanno dovuto fare un lavoro di studio sui propri personaggi, per evitare l’effetto macchietta e restituire figure umane, imperfette e capaci di agganciare il pubblico.

Il risultato è una serie, diretta da Joe Wright, che farà molto parlare, sotto numerosi aspetti: dalle provocazioni della rottura della quarta parete alla sceneggiatura che inevitabilmente porterà i telespettatori a fare dei confronti con l’Italia di oggi. E il cast, in tutto questo, assume un ruolo di prim’ordine.

Il cast di M. Il figlio del secolo

Luca Marinelli è Benito Mussolini

All’inizio della serie Benito Mussolini è il direttore de “Il Popolo d’Italia”. Ha una moglie, Rachele (Benedetta Cimatti), quattro figli, e un’amante. Ma la sua unica vera creatura è il fascismo, e il suo più grande amore è se stesso. A capo del fascismo Mussolini diventa prima deputato e poi Presidente del Consiglio… Ma la sua sete di potere è implacabile. Dotato di un incredibile talento politico, scaltro e spietato, non esita a servirsi della violenza e a tradire persino i suoi mentori e i suoi più fedeli alleati.

Barbara Chichiarelli è Margherita Sarfatti

Margherita Sarfatti è una signora dell’élite culturale milanese. Ebrea, sposata e tuttavia amante di Mussolini. Ha visto in lui un’istintualità radicale che glielo ha reso irresistibile, e infatti lo chiama il suo selvaggio. In pubblico elogia le sue vittorie, in privato lo istruisce, lo consiglia e conforta le sue sconfitte. Ha un obiettivo: diventare la madrina dell’Arte italiana del Novecento al fianco dell’uomo più importante d’Italia.

Francesco Russo è Cesare Rossi

Cesare Rossi è un fascista della prima ora. Brillante giornalista e braccio destro di Mussolini nella redazione de “Il Popolo d’Italia”, Rossi è a metà tra un consigliere e un segretario personale. Tra i fascisti si distingue per l’aspetto tutt’altro che aggressivo e la spiccata intelligenza. Ma non per questo Rossi è meno crudele: fedele al suo Duce, è il mandante di crimini di inaudita violenza.

Paolo Pierobon è Gabriele D’Annunzio

Gabriele D’Annunzio è il più importante poeta e il primo soldato d’Italia. È un letterato di fama internazionale, un dandy, un esteta e un seduttore implacabile. Le sue opere e le sue gesta eroiche, compiute durante la Grande Guerra, ne hanno fatto un mito vivente sia per il movimento interventista e combattente che per la borghesia decadente. È, con ogni probabilità, l’italiano vivente più famoso al mondo e proprio per questo mette in difficoltà Mussolini, obnubilando con le sue gesta eroiche la creazione del fascismo e mettendo in dubbio la leadership dello stesso Mussolini.

Benedetta Cimatti è Rachele Guidi Mussolini

Figlia di contadini romagnoli, Rachele è cresciuta in miseria ed è semianalfabeta. È la compagna di Mussolini dai primi anni del secolo e madre dei suoi figli. Nonostante le sue umili origini, Rachele è una donna forte, di sani principi, che mal sopporta l’inesauribile fame di potere e i tradimenti del marito. Rimarrà però al suo fianco, e sarà sempre per lui l’unico vero porto sicuro dove fare ritorno nei momenti più oscuri.

Lorenzo Zurzolo è Italo Balbo

Figlio della piccola borghesia urbana, Italo Balbo durante la Grande guerra è tenente degli alpini e degli Arditi. Nel dopoguerra, decorato al valore, aderisce alle squadre fasciste ferraresi. Alto, magro, forte, coraggioso, scanzonato e spietato, ne diviene presto il capo, ideando crudeli metodi di tortura, come l’olio di ricino, e nuove forme di violenza da portare nelle strade.

Giacomo Matteotti è Gaetano Bruno

Figlio di un grande proprietario terriero, Giacomo Matteotti sposa fin da giovane la causa dei contadini polesani, tra i più poveri d’Italia, affamati da suo padre. Colto, battagliero, intransigente, eletto in Parlamento nel dicembre 1919, è venerato dai contadini della sua terra e odiato dai membri della sua classe che lo soprannominano “il socialista impellicciato”. Diventerà ben presto l’ultimo ostacolo tra Benito Mussolini e il potere assoluto e ne pagherà le conseguenze.

M. Il figlio del secolo cast, altri personaggi

Federico Majorana è Amerigo Dumini;

è Amerigo Dumini; Federico Mainardi è Albino Volpi;

è Albino Volpi; Maurizio Lombard i è Emilio De Bono;

i è Emilio De Bono; Gianmarco Vettori è Dino Grandi;

è Dino Grandi; Elena Lietti è Velia Titta Matteotti;

è Velia Titta Matteotti; Gianluca Gobbi è Cesare Maria De Vecchi;

è Cesare Maria De Vecchi; Gabriele Falsetta è Roberto Farinacci;

è Roberto Farinacci; Vincenzo Nemolato è Vittorio Emanuele II;

è Vittorio Emanuele II; Matilde Potenza è Edda Mussolini;

è Edda Mussolini; Cosima Centurioni è Bianca Ceccato.