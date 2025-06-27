Luxuria compie 60 anni, il vestito scelto per la sua festa, gli invitati, la torta. Tutti i dettagli

Sessant’anni e non sentirli. Vladimir Luxuria ha festeggiato il suo compleanno con una serata indimenticabile, piena di eleganza, affetto e ovviamente spettacolo. Un traguardo importante, che il simbolo italiano del mondo LGBTQ+ ha deciso di celebrare in grande stile, circondata dalle persone che hanno fatto parte del suo percorso umano e professionale. Una festa dall’atmosfera intima ma allo stesso tempo spettacolare, proprio come lei.

La serata si è svolta nel cuore pulsante di Roma, nel quartiere Testaccio, famoso per la sua anima vivace e inclusiva. Luxuria ha scelto quindi una delle location più conosciute della zona, un club storico diventato da tempo punto di riferimento per la comunità queer. Il locale è stato allestito con cura, con luci, musica e colori a fare da cornice a una delle serate più chiacchierate del momento.

Non si può non sottolineare che la festa è stata più di un evento mondano: è stata una dichiarazione d’amore verso la vita, l’amicizia e la libertà. Luxuria ha voluto celebrare si, il suo compleanno, ma anche il suo lungo cammino, fatto lotte civili, televisione, cultura e militanza. E tutto, in quella notte, è stato raccontato attraverso simboli, presenze e scelte ben precise.

Una vita ricca di traguardi e successi

Nata a Foggia il 24 giugno 1965 Wladimiro Guadagno, intraprende presto la carriera artistica e un attivismo per i diritti LGBTQ+ facendo la storia a Roma alla fine degli anni Ottanta. Nella Capitale infatti ha diretto l’ iconica Muccassassina e contribuito all’organizzazione del primo Gay Pride italiano nel 1994 e del World Pride nel 2000. Vladimir Luxuria, laureata con lode in Lingue alla Sapienza di Roma, è stata la prima persona transgender eletta al Parlamento europeo, entrando alla Camera dei Deputati nella XV legislatura con il governo Prodi.

In svariate interviste ha dichiarato di non essersi mai sottoposta alla riassegnazione chirurgica del sesso, pur avendo effettuato altri interventi estetici per adeguare il proprio aspetto alla sua identità di genere. Nel tempo ha raccontato anche la sua conversione al cattolicesimo dopo anni da atea e buddista.Parallelamente alla sua attività politica e militante, ha costruito una carriera artistica tra cinema, teatro e musica. Ha recitato in film e spettacoli teatrali, partecipando anche a musical e produzioni classiche. Dal 2019 è direttrice artistica del Lovers Film Festival di Torino, dedicato al cinema LGBTQ+.

Molto attiva in televisione fin dagli anni Novanta, Luxuria è stata ospite fissa di talk show come il Maurizio Costanzo Show e ha partecipato a numerosi programmi Rai e Mediaset, tra cui L’isola dei famosi, che ha vinto nel 2008 e successivamente commentato come opinionista e inviata. Ha condotto e preso parte a format su La7, Italia 1 e Rai 1, tra cui Colorado, Tale e Quale Show, Il cantante mascherato e Back to School.

Il look del compleanno: un abito da diva

Per la serata tanto attesa, il suo look non poteva che essere all’altezza dell’occasione. Vladimir ha sfoggiato un abito elegante e dalle tonalità chiare caratterizzato dalla gonna in piume di struzzo. Il trucco sofisticato e le onde morbide nei capelli lasciati sciolti, hanno confermato, ancora una volta, il suo carisma naturale.

A rendere la serata ancora più scintillante è stata la presenza di volti noti del mondo dello spettacolo. In prima fila amiche di lunga data e colleghe come Valeria Marini, Nancy Brilli, Serena Bortone, Antonella Elia ed Eva Grimaldi. Non sono mancate figure centrali nella vita di Luxuria, come Imma Battaglia, storica attivista LGBTQ+, e Francesca Pascale. Tra i presenti anche Vera Gemma, Matilde Brandi, Mara Keplero e i volti amati di “Furore”, Greta Zuccarello e Marco Martinelli.

L’atmosfera è stata scaldata dalle performance spettacolari delle Karma B, duo drag queen tra i più apprezzati d’Italia, che hanno fatto ballare e commuovere i presenti con esibizioni curate nei minimi dettagli. In una festa così, anche la torta ha avuto un ruolo da protagonista. Alta, sontuosa e decorata con panna e fragole, riportava un numero “60” gigante al centro, accompagnato da una scritta curiosa e dolcemente ironica: “Appena”. Un messaggio chiaro: per Luxuria la vita è ancora tutta da vivere.