Lutto per Bianca Guaccero, il messaggio su Instagram. “Ti amerò per sempre”

Un profondo dolore ha colpito la famiglia di Bianca Guaccero, nota conduttrice televisiva, per la perdita del padre Ettore Guaccero, scomparso all’età di 81 anni. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio, alle ore 16, presso la parrocchia di San Leone Magno a Bitonto, come riportato dal Corriere di Bari. La notizia ha suscitato commozione tra i fan e colleghi, anche alla luce del legame stretto che Bianca aveva con il genitore, spesso raccontato pubblicamente.

Il ricordo di Ettore Guaccero attraverso le parole della figlia

Nel corso della sua carriera, Bianca Guaccero non ha mai nascosto l’affetto profondo e il legame speciale che la univa al padre Ettore, spesso menzionato in relazione alle difficoltà affrontate per i suoi problemi di salute. La conduttrice ha infatti ricordato in più occasioni i momenti delicati vissuti a causa delle complicazioni cardiache che avevano portato il padre a un ricovero in terapia intensiva. “Ora sta benissimo”, aveva dichiarato in passato, sottolineando quanto fosse importante per lei il suo sostegno e l’amore ricevuto. In particolare, durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, Bianca aveva dedicato la sua prima esibizione a Ettore, condividendo con il pubblico “il bellissimo rapporto” che li legava e riconoscendo in lui la forza che le ha permesso di superare numerosi ostacoli nella vita.

Dopo l’annuncio della morte, Bianca ha espresso il suo dolore attraverso una breve ma intensa Instagram story con la semplice frase “Ti amerò per sempre” su sfondo nero, lasciando poi spazio al silenzio, segno di un lutto profondo.