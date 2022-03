Lulù Selassié a L’Isola dei Famosi?

Lulù Selassié, protagonista dell’ultima puntata di ‘Isola Party’, il programma condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri su Mediaset Infinity prima de ‘L’Isola dei Famosi‘ ha svelato che, dopo l’esperienza al ‘Grande Fratello Vip’, potrebbe prendere in considerazione l’idea di diventare naufraga:

Io in Honduras? Sì, magari potrei farmi una borsetta con i cocchi, una resistente all’acqua. A L’Isola dei Famosi con le mie sorelle? Sì, sarebbe bello perché comunque… Certo che non sarebbe facile, perché comunque è un’esperienza molto più dura del GF Vip. Alla fine al GF vivi dentro una casa dove hai tutto e invece lì devi stare su un’isola deserta. Però avere le mie sorelle eviterebbe i momenti di tristezza e disperazione che altrimenti mi verrebbero. Credo che sarebbe anche bello e in un certo senso utile per me come esperienza.