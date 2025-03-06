Luisa Menditto: chi è la mamma di Shaila Gatta del Grande Fratello 2025

Come annunciato, qualche ora fa, dal comunicato ufficiale con le anticipazioni della trentasettesima puntata del ‘Grande Fratello 2025‘, in onda, stasera, lunedì 6 marzo, in prima serata, su Canale 5, Luisa Menditto, mamma di Shaila Gatta, varcherà nuovamente la porta rosa per fare una sorpresa alla figlia. Si legge: “Shaila, ancora in crisi a causa della consapevolezza dei limiti del suo rapporto con Lorenzo, riceverà la visita della mamma Luisa che ha bisogno di dirle cose importanti”.

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L’ex velina di ‘Striscia La Notizia’ ha, da poco, chiuso (definitivamente?!) la tormentata storia con Lorenzo Spolverato. Ad oggi, però, non sa ancora se far prevalere le ragioni del cuore o pensare più a se stessa facendo prevalere la razionalità ad un sentimento mai svanito.

La donna, nei mesi scorsi, ha riportato alla ballerina le insistenti voci, circolate sul web, di una presunta omosessualità del primo finalista del reality condotto da Alfonso Signorini. Ottenendo anche un confronto con il mancato genero:

“Non sei una brutta persona perché sei gay, se lo fossi. L’ho detto per il tuo atteggiamento irruento verso mia figlia. Ti arrabbi se lei si diverte, la lasci e poi torni a baciarla il giorno dopo. Non si tratta così una donna, specialmente una donna che si ama”. La reazione del modello, aspirante attore, non si fece attendere: “Mi hai etichettato ascoltando voci esterne. Mi dispiace che tu non creda al mio amore per Shaila”.

Conosciamo meglio la mamma di Shaila:

Chi è Luisa Menditto mamma di Shaila Gatta del Grande Fratello 2025? Età, lavoro, Instagram

Mamma Luisa è una sarta. E’ sposata con il papà di Shaila, Cosimo Gatta. E’ presente su Instagram con l’account @luisamenditto che, ad oggi, contra oltre 4600 Followers. Ha un’altra figlia Jessica che ha scelto il nome della concorrente del ‘GF’, ispirandosi a Shaila Risolo, una delle ragazze di ‘Non è la Rai’.

Foto | “per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy”