Luisa Amatucci: “Ho scoperto di avere un tumore all’endometrio per caso”. La confessione di Silvia di Un Posto al Sole

Nel corso della sua carriera televisiva il pubblico l’ha conosciuta come Silvia Graziani, uno dei volti più amati e longevi di Un Posto al Sole.

Ma dietro il personaggio della storica proprietaria del Caffè Vulcano c’è una donna che negli ultimi anni ha attraversato anche momenti molto delicati.

L’attrice Luisa Amatucci ha infatti raccontato pubblicamente di aver affrontato un tumore all’endometrio, una scoperta arrivata in maniera del tutto inattesa.

L’occasione per condividere la sua esperienza è stata una giornata dedicata alla prevenzione delle principali patologie oncologiche femminili, organizzata all’ospedale “Andrea Tortora” di Pagani in occasione della Giornata internazionale della donna.

Accanto a lei era presente anche Daniela Ioia, collega di set nella soap di Rai 3 e interprete del personaggio di Rosa.

La confessione dell’attrice di Un Posto al Sole

Durante l’incontro Amatucci ha scelto di raccontarsi senza filtri, spiegando come la malattia sia stata individuata quasi per caso. Nonostante abbia sempre prestato grande attenzione alla prevenzione, la diagnosi è arrivata in modo del tutto inatteso.

L’attrice ha sottolineato quanto sia fondamentale prendersi cura di sé stessi, ricordando che la prevenzione parte proprio dall’attenzione verso il proprio corpo e dal rispetto della propria salute. Un messaggio che ha voluto condividere soprattutto con le donne presenti all’iniziativa, invitandole a non rimandare i controlli periodici.

Il volto storico di Un Posto al Sole

Nata a Napoli il 13 novembre 1971, Luisa Amatucci è uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana grazie al ruolo di Silvia Graziani, che interpreta fin dalla prima stagione di Un Posto al Sole, andata in onda nel 1996.

Nel corso degli anni il suo personaggio è diventato uno dei punti di riferimento della soap ambientata a Napoli, conquistando il pubblico con una presenza costante e familiare.

La recitazione, però, per Amatucci non è soltanto televisione. La sua carriera affonda le radici nel teatro, ambiente nel quale ha mosso i primi passi da bambina.

È infatti nipote dell’attrice Isa Danieli, storica protagonista del teatro napoletano, e ha debuttato sul palcoscenico quando aveva appena otto anni, sotto la guida della regista Lina Wertmüller.

Nonostante la popolarità conquistata sul piccolo schermo, l’attrice non ha mai abbandonato il teatro. Negli ultimi anni è stata tra le protagoniste dello spettacolo “Streghe da marciapiede”, continuando a mantenere un forte legame con la scena teatrale.

Gli anni difficili e il lutto personale

Accanto alla malattia, negli ultimi tempi Amatucci ha dovuto affrontare anche un dolore personale molto grande. Nel febbraio 2024 è infatti scomparso il compagno Gianni Netti, figura molto conosciuta nel panorama culturale napoletano.

Nonostante le difficoltà, l’attrice ha scelto di trasformare la propria esperienza in un’occasione di testimonianza pubblica.

Il suo racconto durante la giornata dedicata alla prevenzione è diventato così un invito concreto a non sottovalutare i controlli medici e a considerare la prevenzione come uno strumento fondamentale per la tutela della salute.