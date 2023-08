La piaga del razzismo nel nostro paese purtroppo non è ancora stata estinta e, di certo, non aiuterà a migliorare le cose l’imbarazzante spiacevole episodio accaduto ieri a QSVS (acronimo di “Qui studio a voi stadio“), in diretta su Telelombardia. Lo storico programma sportivo che dalla scorsa settimana segue la nuova stagione del campionato di Serie A, parallelamente si concentra anche sulle ultime convulse giornate di calciomercato.

In studio si parla del calciatore in questo momento sulla bocca di tutti, Romelu Lukaku, l’attaccante Belga ex dell’Inter nella bufera, criticato fortemente per la rottura con la squadra nerazzurra e ora vicino alla Roma di Mourinho.

Luigi Furini, giornalista (tifoso interista) ospite per il talk sul giocatore, ha improvvisamente pronunciato una frase del tutto infelice: “Lukaku è un ne**etto“. Un’uscita che ha provocato evidente imbarazzo tra i presenti, in primis nel conduttore e direttore responsabile di Top Calcio 24 Fabio Ravezzani, pronto nel condannare immediatamente la frase choc. Tutti – provando a superare l’inevitabile empasse – hanno cercato di convincere Furini a scusarsi ma, non smuovendo la situazione, riceve il cartellino rosso: espulsione diretta dalla trasmissione.

La condanna del direttore Ravezzani: “Le scuse tardive non bastano”

Poco dopo, Ravezzani ha postato alcune righe su X (Twitter, ndr) ribadendo il pensiero ed evidenziando di aver preso provvedimenti: “Sulle parole a sfondo razzista non si scherza (indipendentemente dall’etimologia). Non accettiamo sbagli o fraintendimenti. E le scuse tardive non bastano. Spiace che sia incappato in un errore così grave un collega come Furini. Inevitabili provvedimenti immediati“.

Sulle parole a sfondo razzista non si scherza (indipendentemente dall’etimologia). Non accettiamo sbagli o fraintendimenti. E le scuse tardive non bastano. Spiace che sia incappato in un errore così grave un collega come Furini. Inevitabili provvedimenti immediati. @QSVS_Official — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) August 25, 2023

Caso Luigi Furini, la reazione in rete

Agli utenti del web non è sfuggita la vicenda. Chi in presa diretta, chi per sentito dire, chi tramite i post sui social ha commentato sottolineando la gravità della frase. Ad esempio, nei commenti alle parole di Ravezzani si leggono reazioni come : “È odioso ascoltare ancora parole come quelle, chi è in TV ha delle responsabilità in più e Furini non è un ragazzino dovrebbe saperlo“, oppure “Da un po’ di tempo in trasmissione lo sfottò gratuito ha rubato spazio al ragionamento e alla discussione obiettiva e costruttiva. Non so se questo abbia portato qualcuno a superare i limiti, ma certamente abbasserei un po’ i toni“.

Quello di Furini sarà un allontanamento definitivo oppure si volterà pagina con un punto e a capo?