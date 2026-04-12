Lucia Ilardo, ma ve lo ricordate il suo ex? Da Temptation a Uomini e Donne, la parabola di Rosario

Il percorso televisivo di Rosario Guglielmi rappresenta un caso emblematico nelle cronache recenti dell’intrattenimento di Canale 5, delineando una traiettoria che ha attraversato i principali franchise della rete.

La sua figura è emersa con forza nel 2025, quando ha preso parte a Temptation Island insieme alla compagna storica Lucia Ilardo. In quel contesto, la narrazione si è focalizzata sulla crisi profonda della coppia, culminando in un falò di confronto che ha sancito la fine definitiva della loro relazione.

Guglielmi è uscito dal programma con un’immagine solida, apparendo agli occhi del pubblico come l’uomo ferito ma risoluto, capace di gestire la rottura con una compostezza che gli ha garantito un immediato consenso mediatico.

Da Temptation Island al trono di Uomini e Donne

Sulla scia di questa popolarità, la produzione di Uomini e Donne lo ha convocato per la stagione 2025/2026, affidandogli il ruolo di tronista. Quello che doveva essere il capitolo del riscatto sentimentale si è però trasformato in un brusco arresto.

A causa di alcune segnalazioni riguardanti contatti privati tra lui e la sua ex compagna avvenuti a ridosso dell’inizio del programma, la redazione ha optato per la revoca immediata del trono.

La violazione del principio di trasparenza richiesto dal format ha sancito la sua uscita di scena dagli studi Elios, spingendolo a un ritorno alla dimensione privata e professionale nella città di Milano.

Il riflesso mediatico e l’attuale esposizione al Grande Fratello Vip

Nonostante il tentativo di allontanarsi dai riflettori per concentrarsi sulla sua carriera di manager, il nome di Rosario Guglielmi è tornato a occupare le prime pagine della cronaca rosa nel 2026. Questo ritorno di fiamma mediatico è dovuto alla partecipazione di Lucia Ilardo all’attuale edizione del Grande Fratello Vip.

All’interno della Casa, la Ilardo ha riaperto i capitoli più complessi della loro storia passata, trasformando il loro legame ormai concluso in uno dei temi portanti della propria narrazione nel reality. Attraverso confessioni e ricordi, la concorrente ha riportato l’attenzione del pubblico sui dettagli della loro rottura, rendendo l’ex compagno una presenza costante nelle dinamiche dello show.

Oggi Rosario Guglielmi vive una condizione di celebrità riflessa singolare: pur mantenendo un profilo riservato e non intervenendo direttamente nei programmi televisivi, la sua figura continua a essere alimentata dai racconti della Ilardo.

Mentre lui prosegue la sua quotidianità lontano dalle telecamere, il Grande Fratello Vip lo ha trasformato in un protagonista ombra, dimostrando come i legami nati e consumati davanti agli obiettivi televisivi possano continuare a influenzare l’immaginario collettivo e c’è chi pensa che un suo ingresso nella casa più spiata di Italia, anche solo per un confronto, non sia poi così scontato.