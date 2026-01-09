Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, dove vive la coppia di attori

La coppia di attori ha un meraviglioso appartamento dove vive, una dimora elegante e di classe con un arredamento strepitoso

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono una delle coppie più amate del cinema e della televisione italiana. Entrambi attori, dotati di grande fascino e straordinario talento, da quando si sono conosciuti non si sono più separati. Marito e moglie hanno un bellissimo appartamento in u quartiere residenziale di Roma.

Hanno deciso di vivere nella Capitale, città dove è nato lui, mentre la moglie è originaria di Napoli. È qui che hanno una casa elegante, molto grande e con un arredamento di grande classe, che rispecchia lo stile di entrambi. È qui che vivono con le due bellissime figlie, Emma e Bianca.

La casa di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, un bellissimo nido d’amore

Nonostante entrambi trascorrano molto tempo lontano da casa per motivi di lavoro, spesso i set sono lontani da Roma e richiedono dunque che passino anche diversi giorni prima di poter tornare nel loro appartamento, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri hanno un bellissimo nido d’amore.

Un appartamento molto grande nel cuore di Roma ma lontano dal caos cittadino. Riservatissimi per ciò che riguarda la loro vita privata, non si sa con precisione quale zona abbiano scelto per vivere, ma a giudicare dalle fotografie sembra essere in una strada alberata, poiché proprio dalle finestre si vede moltissimo verde. La casa di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti è divisa in una zona giorno e una zona notte, che si raggiunge con un lungo corridoio da cui si accede alle varie camere da letto “nascoste” dietro eleganti porte bianche in legno.

Il bianco è un colore che si ritrova in tutto l’appartamento dei due attori, che hanno scelto tinte tenui per arredarlo. Bianchi sono i due grandi divani del salone, così come lo sono le tende e altri elementi che si trovano nella casa. Non mancano, però, tocchi di colore, come i cuscini elegantissimi sul divano o altri dettagli. Il soggiorno è molto bello e luminoso, dalle grandi finestre, infatti, entra molta luce del sole che illumina tutti gli spazi.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri hanno scelto un bellissimo parquet per il pavimento, con grandi listoni posizionati a spina di pesce, che caratterizzano moltissimo l’intero appartamento romano. Ci sono poi una serie di dettagli davvero originali, come i grandi lumi ai lati dei divani, posizionati su tavoli quadrati su cui sono poggiati diversi libri, a dimostrazione di come a entrambi piaccia leggere. La casa è davvero molto bella, particolare e con un arredamento senza ombra di dubbio di classe.

È qui che la coppia adora trascorrere le giornate lontano dal set, sebbene ami viaggiare, nulla è più bello di trascorrere del tempo nella propria casa con la famiglia. Quando si ha un simile appartamento, caldo, accogliente ed elegante, è sicuramente ancora più bello.