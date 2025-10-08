Luca Vetrone, chi è il nuovo bonus di Avanti un Altro: età, fidanzata, studi, dove vive, profilo Instagram

Modello, influencer e volto dei reality: Luca Vetrone è il nuovo Bonus di Avanti un Altro!. Il successo sui social e in TV

Avanti un Altro! ha riaperto le porte del suo minimondo bizzarro e colorato: dal primo ottobre Paolo Bonolis e Luca Laurenti infatti sono tornati alla guida del programma, arrivato quest’anno alla sua quindicesima edizione.. e con tante novità.

Tra i nuovi volti che hanno già catalizzato l’attenzione del pubblico spicca quello del nuovo “Bonus”, un ruolo simpatico e affascinante allo stesso tempo. A interpretarlo è Luca Vetrone, un nome che molti telespettatori riconoscono. Il motivo? Oltre ad essere un modello e un influencer è anche un volto già noto del mondo dei reality.

La sua entrata nel cast di Avanti un Altro! rappresenta un nuovo capitolo della sua carriera, dopo aver conquistato il pubblico con la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi e a Temptation Island.

Dalle palestre alla TV: la carriera e la vita privata di Luca Vetrone

Dietro il fisico scolpito e il sorriso da copertina si nasconde una storia fatta di impegno, studio e determinazione. Luca, infatti, non è solo un volto televisivo: ha costruito passo dopo passo un percorso professionale che spazia dallo sport al mondo dello spettacolo, riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante tra i personaggi più seguiti del panorama italiano.

Nato a Benevento il 20 febbraio 1995, Luca Vetrone è cresciuto a Riccione, dove ha coltivato fin da giovane una grande passione per il fitness. Dopo la maturità, ha deciso di approfondire questa inclinazione iscrivendosi all’Università Carlo Bo di Urbino, dove si è laureato in Scienze Motorie e Sportive. Terminati gli studi, ha iniziato a lavorare come personal trainer e modello, collaborando con diversi brand del settore moda e lifestyle.

La sua bellezza e la naturale disinvoltura davanti alle telecamere lo hanno portato presto nel mondo della televisione. Il debutto è avvenuto nel 2019, quando ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Angela Nasti. Da lì la sua carriera è decollata: è stato tentatore a Temptation Island e nel 2023 naufrago a L’Isola dei Famosi, dove si è distinto per determinazione, simpatia e spirito competitivo, arrivando fino in finale.

Pur essendo molto seguito, Luca Vetrone tende a mantenere un certo riserbo sulla sua vita sentimentale. Dopo la fine della relazione con la modella Sofia Torreggiani, il modello risulta oggi single. In passato si è parlato di un possibile legame con Perla Vatiero, conosciuta durante l’estate 2023, ma tra i due non sarebbe mai nata una vera storia d’amore, complice la situazione sentimentale ancora irrisolta della ragazza con Mirko Brunetti. Al di fuori della televisione, Luca è una vera star dei social: il suo profilo Instagram è seguito da centinaia di migliaia di fan, mentre su TikTok ha superato 1,7 milioni di follower grazie ai video dedicati all’allenamento, alla moda e alla vita quotidiana.