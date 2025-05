Luca Tommassini: età, carriera e vita privata. Tutto sull’opinionista

Ballerino, coreografo e direttore artistico, Luca Tommassini ha rappresentato per anni l’Italia nel mondo e ha alle spalle importanti collaborazioni con i più grandi artisti nazionali e internazionali. Madonna e Michael Jackson sono solo alcuni dei nomi con cui ha lavorato e che gli hanno permesso di costruirsi un percorso artistico importante. In tv è invece conosciuto dal grande pubblico grazie a programmi come X Factor e Amici di Maria De Filippi, ma l’approccio al mondo del ballo è iniziato quando era molto piccolo. Nato nel 1970 a Roma, all’età di 9 ha infatti deciso di studiare danza e da lì non si è più fermato.

Negli anni si è quindi costruito una carriera televisiva, che gli ha permesso anche di apparire dinnanzi ai riflettori in qualità di opinionista.

Luca Tommassini: il debutto e i primi lavori negli Usa

La prima volta in cui il coreografo è apparso nel piccolo schermo aveva 17 anni. All’epoca Pippo Baudo lo ha scelto come primo ballerino per il suo varietà Festival. Negli anni ’90 c’è invece stato il trasferimento negli Stati Uniti, dove ha mosso i suoi primi veri passi nel mondo della danza professionistica e dove ha collezionato esperienze che hanno poi contribuito a renderlo il personaggio che è oggi. Nel 1993 è infatti salito sul palco insieme a Madonna, unendosi al corpo di ballo del suo tour The Girlie Show. Negli anni ha inoltre collaborato con molti altri artisti mondiali come Diana Ross, Prince, Whitney Houston, Kylie Minogue e Michael Jackson.

Negli anni successivi, il ballerino è diventato anche regista di videoclip musicali e ha lavorato a importanti progetti come It’s Raining Men di Geri Halliwell. Di lui si conosce anche la sua attività di coreografo per eventi di portata mondiale come i Grammy Awards e gli MTV Video Music Awards. In quei primi anni, ha quindi sperimentato in prima persona l’importanza della danza nel panorama musicale americano, dato che la sua presenza è stata molto importante per i più grandi cantanti dell’epoca.

Il ritorno in Italia e l’approdo in tv

Dopo aver vissuto esperienze uniche negli Stati Uniti, Tommassini è tornato in Italia e ha creato numerose coreografie per programmi come Stasera pago io e il Festival di Sanremo. Dal 2008 ha invece curato le esibizioni dei concorrenti del talent show X Factor, restando nella trasmissione per quasi 10 anni. Negli anni ha lavorato anche con molti artisti italiani come Giorgia, Paola & Chiara, Claudio Baglioni, Elisa e Marco Mengoni. Il suo addio a X Factor è invece avvenuto nel 2018, quando Luca Tommassini ha scelto di ricoprire il ruolo di direttore artistico per il talent Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Nello stesso anno ha anche curato le coreografie del film Un’avventura, il musical del regista Marco Danieli.

Dal 2022 il coreografo ha invece diretto il corpo di ballo del programma Viva Rai 2 di Fiorello, e ha collaborato – sempre con lo showman siciliano – per il Festival di Sanremo e per la cerimonia dei David di Donatello.

La vita privata e la malattia

Tra il 1991 e il 1992 il coreografo ha avuto una storia con la ballerina Heather Parisi. Di recente ha inoltre dovuto affrontare un problema di salute che lo ha portato ad essere sottoposto nel 2024 ad un intervento presso il Policlinico Gemelli di Roma. “Lavoro senza sosta da quando ho 11 anni” – ha dichiarato lui – “Compiuti i 50, invece di rallentare, ho aumentato le sfide. Gli ultimi due anni sono stati incredibili, tra il tour mondiale con Laura Pausini e la trasmissione Fiorello all’alba. A un certo punto ho iniziato ad avere degli scompensi psico-fisici piuttosto forti. Ma non potevo fermarmi“. Dopo alcuni accertamenti, i medici gli hanno quindi detto che avrebbe dovuto sottoporsi ad un’operazione per ricostruire la valvola mitrale. Per fortuna è andato tutto per il meglio, e le sue condizioni di salute sono state subito in miglioramento.