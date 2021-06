Oggi, giovedì 3 giugno 2021, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di Love Island Italia, la prima edizione nostrana del dating reality in onda su Discovery+, presentata da Giulia De Lellis.

La data di partenza di Love Island Italia è fissata al 7 giugno 2021, in esclusiva sul portale streaming di Discovery. Dopo il successo britannico e poi internazionale, il format approda in Italia grazie a Fremantle e vede alla conduzione Giulia De Lellis, influencer da quasi 5 milioni di follower su Instagram e volto noto del piccolo schermo grazie alle sue partecipazioni a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip. Dopo l’esperienza del docu-reality Giortì, la venticinquenne torna nel circuito dei dating, con un reality che è anche un game.

Love Island prevede infatti che due gruppi di single vivano divisi in coppie in una villa, nel caso italiano a Gran Canaria, per quattro settimane. Coloro fra tutti riusciranno, anche con eventuali scambi di partner, ad innamorarsi e ad arrivare fino alla fine, vinceranno il montepremi. A tenere le redini del gioco il pubblico da casa, che tramite l’app ufficiale potrà influenzare le dinamiche fra i concorrenti, di età compresa fra i 19 e i 30 anni. Il motto è “vietato rimanere single“, e non sarà facile fra gelosie, freccatine, prove e voglia di conquistare gli spettatori.

Durante la conferenza stampa interverranno Laura Carafoli (SVP Chief Content Officer Discovery Italia), Marco Tombolini (Chief Strategy Officer Fremantle), Eugenio Bonacci (Chief Content Officer Fremantle) e Giulia De Lellis, direttamente in collegamento da Gran Canaria. La conferenza stampa inizierà alle ore 11.00.