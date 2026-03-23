Chi è il figlio di Lorella Cuccarini: tutto su Giorgio e i rumors delle nozze

Lorella Cuccarini, il figlio si sposa: chi è e cosa fa Giorgio (e la futura nuora)

La famiglia Cuccarini sarebbe pronta a celebrare un momento significativo nella sua storia. Giorgio Capitta, figlio minore di Lorella Cuccarini, avrebbe deciso di sposarsi con Sole Galanti, una stylist di successo nel mondo della moda, stando ai rumors che circolano in questi giorni.

Se le voci che circolano da giorni dovessero essere confermate, il matrimonio segnerà un capitolo importante per la famiglia, diventando il primo nella numerosa casa Cuccarini-Capitta.

Una famiglia riservata che celebra l’amore

Sole Galanti, che lavora come stylist e brand consultant, è diventata un volto noto nel mondo dello spettacolo grazie alla sua esperienza nel curare l’immagine di numerosi personaggi pubblici. La Galanti ha nel tempo instaurato un legame di stima e affetto con Lorella Cuccarini.

La famiglia Cuccarini, composta anche dai figli Sara, Giovanni, e dalla gemella di Giorgio, Chiara, ha sempre cercato di mantenere una vita privata lontana dal gossip.

Lorella e il marito Silvio Capitta, sono sposati dal 1991 e hanno costruito una famiglia unita. Lorella, in più occasioni, ha parlato della sua visione del matrimonio, sottolineando l’importanza del rispetto e della pazienza.

Chi è Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini

25enne, nato il 2 maggio, insieme alla gemella Chiara, Giorgio ha scelto di mantenere la propria vita privata lontana dai riflettori, nonostante il noto background familiare. Esteticamente, i suoi tratti distintivi sono il fisico scolpito, gli occhi verdi e i capelli chiari, che lo rendono facilmente riconoscibile come figlio della celebre showgirl e del produttore discografico.

Sul piano professionale, Giorgio ha intrapreso la carriera nel mondo della musica, lavorando come deejay sotto il nome d’arte Dymsa. Sebbene il suo profilo sociale sia privato, ha aperto uno spazio dedicato al suo progetto musicale, dove condivide aspetti del suo lavoro e delle sue collaborazioni.

La sua formazione accademica include una laurea in Business Administration, insieme alla sorella gemella, Chiara. Nonostante il successo della sua famiglia nel mondo dello spettacolo, Giorgio ha scelto di preservare la sua privacy e di concentrarsi su una carriera professionale indipendente.