Loredana Lecciso rompe il silenzio: “Ecco cosa mi chiese Al Bano prima della nascita di Jasmine”

Loredana Lecciso, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona ha parlato per la prima volta di alcune cose sulla sua relazione con Al Bano. La compagna del cantante di Cellino San Marco ha spiegato alla conduttrice di non sapere perché ha voluto dire certe cose, che fino a quel momento aveva preferito tenere con se.

La Lecciso ha ripercorso gli inizi della sua relazione con Al Bano, spiegando come sia sentita odiata soprattutto dai tanti fan che avrebbero voluto rivedere assieme Al Bano e Romina. Poi ha fatto una rivelazione inaspettata che è stata una vera sorpresa per tutti, conduttrice compresa.

Il racconto di Loredana Lecciso su Al Bano a La Volta Buona

Loredana Lecciso è stata accolta da Caterina Balivo che le ha voluto dire subito come Al Bano, che era stato suo ospite qualche tempo fa, si fosse fatto sfuggire che forse starebbe pensando di sposarsi finalmente con la compagna. La coppia, infatti, non ha mai ufficializzato in questo senso la relazione e, presto, potrebbero arrivare i fiori d’arancio.

Una cosa che alla Lecciso farebbe molto piacere, lei stessa ha definito un possibile matrimonio:” (…) La conclusione di un cerchio, di un percorso di vita”. La storia con Al Bano all’epoca fece molto discutere, anche perché il cantante di Cellino San Marco era un personaggio molto famoso e c’era ancora chi sperava che tra lui e Romina – prima o poi – le cose potessero riaggiustarsi. Ma nella vita di Al Bano è arrivata Loredana Lecciso, che lui stesso in una recente intervista ha definito la sua “primavera”, giunta in seguito alla sofferenza per la fine del matrimonio con la Power, che ha portato con se un periodo sicuramente non tanto sereno.

E la Lecciso, raccontando di quando ha scoperto di essere incinta di Jasmine, la primogenita avuta da Al Bano, ha raccontato: “Al Bano mi aveva suggerito di partorire all’estero, non so perché la sto dicendo. Non l’ho mai raccontata. Mi suggeriva di farla nascere all’estero e mantenere il segreto“. Ma la compagna di Al Bano ha raccontato che alla fine ha voluto partorire a Lecce, circondata dall’affetto della sua famiglia, anche perché era felicissima di aver avuto una bambina.

La Lecciso ha poi spiegato a Caterina Balivo come abbia dovuto fare i conti con “interferenze dall’esterno” nella sua storia con Al Bano. La padrona di casa ha citato una sua recente intervista al Corriere della Sera per introdurre questo argomento e, la compagna del cantante di Cellino San Marco, ha confermato di aver vissuto una situazione non facile. Ma oggi le cose sono cambiate, come lei stessa ha confermato: “Ora ho dei punti fermi molto più chiari che mi impongo e non permetto all’esterno di oltrepassare (…)“, aggiungendo che adesso pretende dagli altri lo stesso rispetto che lei dà.