Loredana Lecciso non invitata al party di Cristel: il commento della showgirl

Loredana Lecciso al centro di una nuova polemica che pone al centro gli affari di famiglia. La showgirl ha infatti rivelato di non essere stata invitata alla festa dei 40 anni di Cristel, figlia di Albano e Romina Power, un gesto che rivela come all’interno della famiglia Carrisi sono riemerse tensioni che apparivano sopite. Del resto la pubblicazione del libro di Romina Power non ha favorito ad un riavvicinamento e l’idea di dare vita ad una famiglia allargata dove tutti vadano d’accordo appare sempre più lontana.

Ospite de La Vita in diretta Loredana Lecciso ha confessato di non aver ricevuto l’invito per il party che Cristel ha organizzato per il suo compleanno che è il 25 Dicembre. La figlia di Albano ha invitato parenti e amici, e non è affatto una festa per pochi intimi, di conseguenza l’assenza di Loredana sarebbe voluta e non casuale. Il direttore di Novella 2000, Alessi ha riferito a Loredana di aver parlato con Albano che gli ha rivelato alcuni dettagli dell’iconico party:

“Al Bano l’ho sentito al telefono e mi ha detto che Cristel Carrisi il 25 dicembre compie 40 anni e ha organizzato una grande festa, senza svelare dove e come, è una sorpresa. Tra gli invitati ci sono tutti i familiari, anche Loredana Lecciso”. Immediata la risposta della Lecciso che ha avuto una reazione che ha sorpreso tutti: da Matano a lo stesso Alessi che non si aspettava quanto detto dalla Lecciso, Loredana ha infatti sottolineato di non aver ricevuto nessun invito, almeno per il momento.

Loredana Lecciso: “No, io non sono stata invitata”

“No, io non sono stata invitata, ma le faccio tanti auguri di cuore. Al Bano dice che mi hanno invitata? Allora arriverà in futuro questo invito. Poi in questa vita siamo tutti davvero di passaggio, noi andremo via e i figli rimarranno. A me piace solo che i nostri figli vivano in armonia la loro vita e il resto non conta”, così ha risposto Loredana Lecciso che non è affatto apparsa disturbata.

La showgirl ha fatto gli auguri alla figlia del compagno e ha posto l’accento che la famiglia resta tra le cose più importanti nella vita. Del resto i rapporti tra Loredana Lecciso e i figli di Romina Power e di Albano non sono mai stati sereni, inoltre le tensioni con la cantante hanno alimentato questo disagio: “Non è mai stata ben disposta nei miei confronti, ma lei e Romina si sono fatte la guerra per anni”.

Loredana Lecciso e Albano conquistata una nuova stabilità

Da qualche anno Loredana Lecciso e Albano hanno ritrovato la loro stabilità di coppia, dopo diversi alti e bassi oggi sono più maturi e consapevoli e hanno capito cosa è veramente importante nella vita. Inoltre la Lecciso preferisce non essere più protagonista di contrasti famigliari e ha smesso di alimentare rumors e polemiche.

Del resto la Lecciso, per volere di Romina e dei suoi figli, non è stata presente neanche all’evento dedicato alla celebrazione degli ottanta anni di Albano. Resta solo da capire se l’invito di Cristel prima o poi arriverà e se la showgirl dirà si anche se inizialmente è stata dimenticata. Insomma la situazione non sembra affatto serena.