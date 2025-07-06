Loredana Cannata ricoverata in ospedale dopo l’Isola: “Conseguenze fisiche e psicologiche”

Dopo aver partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, l’attrice Loredana Cannata è stata ricoverata d’urgenza presso il reparto di cardiologia dell’ospedale Gemelli Isola Tiberina di Roma. E, in effetti, l’esperienza di Loredana, soprattutto sul finale, avrebbe provato chiunque. Ecco come sta.

Proprio nel corso della puntata conclusiva del programma, infatti, Loredana era stata protagonista di un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Durante una prova di apnea, è rimasta incastrata sott’acqua per oltre 50 secondi, senza riuscire a riemergere. “Ho rivisto il video e calcolato i tempi: dopo 1 minuto e 5 secondi di apnea ho cercato di tornare in superficie ma sono rimasta incastrata sott’acqua più di 50 secondi, cercando di strappare i capelli incastrati, cercando di spostare il mare dalla mia faccia, mentre la bocca ha cominciato ad aprirsi automaticamente per cercare aria e ingoiava acqua, più volte, ho pensato seriamente che molto probabilmente sarei morta così” ha raccontato in un post su Instagram.

Il ricovero di Loredana Cannata

Il ricovero è avvenuto appena tre ore dopo il suo rientro in Italia, a seguito di un improvviso malore che l’ha colta di sorpresa. La Cannata ha raccontato di aver iniziato ad avvertire un forte bruciore al petto, difficoltà respiratorie e una sensazione opprimente di “fame d’aria”, sintomi che l’hanno costretta a recarsi immediatamente al pronto soccorso.

Dopo dieci ore di attesa, esami del sangue, elettrocardiogrammi e vari controlli, i medici hanno deciso di trasferirla in cardiologia per ulteriori accertamenti, in particolare per monitorare le condizioni delle coronarie e del cuore. L’attrice, da sempre molto attiva anche sui social, ha voluto condividere la sua esperienza direttamente con i suoi follower, spiegando nel dettaglio quanto accaduto e collegando il malore a un episodio avvenuto durante la finale del reality show.

Le conseguenze dell’incidente non si sono limitate al solo spavento. Loredana ha riportato anche un ematoma alla testa, oltre a un forte trauma emotivo. Se sul momento era sembrato che tutto si fosse risolto senza gravi ripercussioni, il ritorno in Italia ha invece evidenziato complicazioni fisiche serie, probabilmente scatenate dallo stress subito in quella circostanza estrema.

Dal letto d’ospedale, la Cannata ha mantenuto un tono ironico e autoironico, definendo scherzosamente la struttura sanitaria “Gemelli Isola”, come a voler sottolineare il filo diretto tra l’esperienza vissuta in Honduras e quella dell’ospedale romano. Ha raccontato piccoli dettagli della degenza, come il sacchetto fornito per gli effetti personali o la sostituzione del riso in bianco con una più gradita pasta all’olio. Nonostante il contesto, l’attrice ha mostrato riconoscenza verso il personale medico e l’intero sistema sanitario nazionale.

«Il mio primo letto dopo la stuoia è stato un letto d’ospedale, ma voglio ringraziare la struttura per la grande serietà con cui lavora, e la sanità italiana in genere, che a volte sbaglia e a volte insegna, ma che comunque accoglie e cura gratuitamente», ha dichiarato.

Il suo racconto ha suscitato una forte reazione sui social, dove molti fan e colleghi hanno espresso affetto e solidarietà, sottolineando il coraggio con cui ha affrontato la situazione. Al momento, Loredana è ancora in osservazione in attesa degli esiti degli accertamenti cardiologici, ma ha assicurato che continuerà ad aggiornare i suoi sostenitori non appena sarà possibile.