L’Onore e il Rispetto in replica: dove rivedere le puntate

L’Onore e il Rispetto è tra le fiction di maggiore successo degli ultimi anni. Una serie che conquistò il pubblico e che conferì a Gabriel Garko una popolarità non indifferente. La prima stagione è andata in onda nel 2006 e in seguito ci furono altri capitoli, sempre trasmessi su Canale 5. In molti ricordano la determinazione di Tonio Fortebracci, i suoi contrasti con il fratello, e i vari amori avuti sul set. La storia ambientata nel post dopoguerra è ambientata tra la Sicilia e Torino dove la famiglia Fortebracci decide di trasferirsi per trovare fortuna.

Dopo la morte del padre e la malattia della madre Tonio e Santi intraprendono due strade diverse: il primo si fa travolgere dal fascino del potere e dei soldi e diventa un malavitoso, mentre Santi si iscrive a Giurisprudenza e diventa un magistrato affermato. Le strade dui due fratelli si rincontreranno quando Santi comincerà ad indagare sulla mafia presente a Torino. Tra intrighi, omicidi, passioni e amori la vita dei due Fortebracci sarà caratterizzata da diversi dolori, morti e adii inaspettati.

Presente nel cast anche Manuela Arcuri che all’epoca era molto legata a Garko. La serie ha avuto ben 5 stagioni ed è andata in onda dal 2006 al 2017, e ogni capitolo ha avuto un riscontro positivo. In passato l’attore ha rivelato alcuni retroscena della fiction, tra cui quella che il suo personaggio in realtà doveva morire alla prima stagione e invece è più volte resuscitato. Garko ha poi confessato che girare le scene di sesso non è stato sempre facile, come parlare in siciliano anche se la madre ha origini sicule.

L’Onore e il rispetto, le repliche in onda su La 5

Attualmente L’Onore e il rispetto è in replica su La 5. Va in onda nel tardo pomeriggio e a quanto pare continua ad avere diversi riscontri. Nonostante siano trascorsi più di 10 anni dall’ultima stagione, la serie è ancora molto amata e consegue ascolti rilevanti. Ha una trama avvincente, la storia è ben delineata e cosi tutti i vari colpi di scena.

Inoltre è possibile vederla su Mediaset Infinity. L’Onore e il rispetto ha fatto la differenza nella storia delle fiction, è considerata in prodotto d’eccellenza che ha dato una svolta alle serie tv. Garko, grazie al ruolo di Tonio si è conquistato il titolo di attore anche se dopo l’ultima stagione ha sentito l’esigenza di porre fine alla fiction: “L’Onore e il rispetto è stato comunque un must, una fiction a cui ho voluto tanto bene, che mi ha dato tantissimo e ha dato tanto al pubblico, è molto avvincente e le persone si sono lasciate trasportare… Però secondo me a un certo punto bisogna dare uno stop e questo stop va dato prima che non piaccia più e che la gente si stanchi.”

Gabriel Garko: “La fama è difficile da gestire”

L’Onore e il rispetto ha dato a Gabriel Garko una notorietà rilevante. All’epoca era considerato un sex symbol e gestire la visibilità non era facile. Tuttavia è rimasto sempre con i piedi per terra, perché ha sempre saputo qual era la differenza tra fama, potere e successo: “La fama è difficile da gestire, il potere lo gestisci perché una volta che ce l’hai è difficile che te lo tolgono.”

Ha poi aggiunto: “Io, quando sono a casa, cerco di far parlare il meno possibile di me, ho bisogno della realtà e dei veri amici per tornare a essere un ragazzo normale. Arrivare al successo è molto più facile che gestirlo, riuscire a rimanere su tanto è difficilissimo.”