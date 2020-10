Live – Non è la d’Urso, puntata 18 ottobre 2020: anticipazioni ed ospiti

Torna Live – Non è la d’Urso, il programma della domenica targato Videonews e condotto da Barbara d’Urso, in onda stasera, 18 ottobre 2020, in prima serata su Canale 5. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Live – Non è la d’Urso

Live – Non è la d’Urso, anticipazioni ed ospiti del 18 ottobre 2020

Nella nuova puntata di Live – Non è la d’Urso è atteso Fabrizio Corona, appena risultato positivo al Covid-19, pronto a confessare nuovi dettagli sulla denuncia ricevuta dall’ex Nina Moric. Recentemente, infatti, la modella ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una telefonata sconvolgente tra lei e l’imprenditore, alla base dell’esposto. Squalificato dal Grande Fratello Vip 5 per l’uso di un linguaggio giudicato razzista, Fausto Leali torna in televisione, mentre a poche ore dall’intervista a Verissimo, anche Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia si intratterranno nello studio del programma di Barbara d’Urso. Infine ci sarà Iconize, al secolo Marco Ferrero, che ha chiesto scusa per aver finto un’aggressione omofoba, e il rapper della discordia Bello Figo.

Live – Non è la d’Urso, dove vederlo in diretta tv e in live streaming

La nuova puntata di Live – Non è la D’Urso andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

Live – Non è la d’Urso, second screen

Live – Non è la D’Urso è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play. Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale. Su Twitter, l’account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso. Live – Non è la D’Urso è presente anche su Instagram con il profilo ufficiale.