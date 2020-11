Live non è la d’Urso, il programma Videonews, condotto da Barbara d’Urso, andrà in onda, stasera, 8 novembre 2020, in prima serata su Canale 5, con la nona puntata della nuova stagione.

Gli ospiti della nona puntata del programma di Canale 5 sono Ivana Trump e l’ex marito Rossano Rubicondi in studio per commentare i risultati delle elezioni americane che hanno decretato la sconfitta dell’ex marito Donald e la vittoria del suo antagonista, Joe Biden. E, poi, un ritorno speciale del compianto Gigi Proietti con l’intervento di Heather Parisi; un attesissimo faccia a faccia tra Amedeo Goria, la figlia Guenda (ultima eliminata dalla casa del ‘Grande Fratello Vip’) e l’ex fidanzato. Ed, ancora, parla, per la prima volta, Maria Laura De Vitis, la presunta fidanzata ventiduenne di Paolo Brosio, attualmente tra i reclusi del loft di Cinecittà.

Il nuovo appuntamento con la trasmissione Mediaset andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

