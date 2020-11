Live non è la d’Urso, il programma Videonews, condotto da Barbara d’Urso, andrà in onda, stasera, 15 novembre 2020, in prima serata su Canale 5, con la decima puntata della nuova stagione.

Ecco cosa accadrà, stasera: la prima parte della trasmissione sarà dedicata all’emergenza Coronavirus che sta colpendo, da mesi, il nostro Paese. Spazio al malcontento delle persone più colpite dalla crisi economica. Collegamenti esclusivi con i luoghi simbolo. Esperti, giornalisti, politici dibatteranno sui temi caldi della settimana dopo l’istituzione di due nuove zone rosse in Campania e Toscana.

Ed, ancora, il commosso ricordo di Dodi Battaglia e Riccardo Fogli (ex storici componenti dei Pooh) dell’amico Stefano D’Orazio, morto una settimana fa, a causa del Covid-19. I due musicisti mostreranno, per la prima volta, immagini inedite.

Ci sarà anche Jessica Notaro che racconterà la sentenza che potrebbe cambiare la vita.

Dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip, Paolo Brosio affronterà le cinque sfere della trasmissione e rivedrà Maria Laura De Vitis, la sua presunta fidanzata di 22 anni. Il giornalista, prima dell’ingresso nella casa di Cinecittà, stava intraprendendo un’affettuosa e passionale frequentazione con la giovane modella. Inoltre, ci sarà l’atteso confronto tra Guenda Goria e l’ex fidanzato Telemaco dopo le rivelazioni esclusive della scorsa settimana.

