Live Non è la d’Urso torna, questa sera, 17 gennaio, con la prima puntata del 2021. Inizialmente, il programma sarebbe dovuto ricominciare sette giorni fa ma è slittato ad oggi per via dell’intervista esclusiva a Papa Francesco. Così, Barbara d’Urso riprende questa sera il suo slot serale, un mix di attualità, gossip e cronaca.

La prima parte del programma quasi sicuramente parlerà delle nuove misure in vigore da oggi e legate alla pandemia da Coronavirus. In studio si parlerà delle zone rosse, gialle e arancioni e delle polemiche nate dalla decisione di classificare nuovamente rossa la Lombardia.

Tra gli argomenti anticipati e previsti in questa prima puntata del nuovo anno, spazio a Sandra Milo che presenterà ufficialmente il suo nuovo fidanzato, un uomo più giovane di lei. E’ la prima volta che la donna racconterà della sua storia d’amore e del rapporto con l’amato e ha scelto il salotto di Barbara d’Urso per farlo.

Spazio ovviamente agli argomenti legati al Grande Fratello Vip. Ci sarà un incontro tra Guenda Goria e Filippo Nardi, dopo la squalifica del concorrente per le frasi pronunciate nei confronti di Maria Teresa Ruta che tanto hanno fatto discutere nelle scorse settimane. Con loro ci sarà anche Amedeo Goria, padre di Guenda ed ex marito di Maria Teresa. Ci sarà un chiarimento definitivo?

Il nuovo appuntamento con il programma condotto da Barbara d’Urso andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20, in diretta. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla e recuperarla anche una volta terminata la messa in onda.

Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale. Su Twitter, l’account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso. E’ presente anche su Instagram con il profilo ufficiale.