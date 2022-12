Sono passati oltre due anni dalla prima stagione di Little America, rilasciata a gennaio del 2020 su Apple Tv+. E nel frattempo il mondo e la stessa Apple Tv+ è profondamente cambiata. Da oggetto sconosciuto, la piattaforma della casa della mela, si è ritagliata un suo spazio nel panorama seriale internazionale soprattutto grazie alla qualità dei suoi prodotti e alla presenza di molte star. Pur risultando particolarmente apprezzata dalla critica, Little America non è stata forse pienamente compresa dal pubblico. Oggi Little America torna con otto nuove storie in un contesto decisamente più pronto ad accogliere e apprezzare queste piccole/grandi storie di immigrazione. Una serie importante per la capacità di raccontare in modo semplice, delicato, emozionante ma al tempo stesso divertente, le storie di chi ha lottato per ottenere un proprio posto nel mondo, per ritagliarsi uno spazio in una società complessa come quella americana. Ogni episodio ha diversi autori e registi, la serie è ideata e supervisionata da Kumail Nanjani, Emily V. Gordon e Lee Eisenberg.

Little America 2, la recensione

Seguendo il filo della prima stagione, gli episodi di Little America 2 sono una collezione di 8 storie raccontate in poco più di 30 minuti, ambientate in zone diverse degli Stati Uniti, con culture e persone diverse ma accomunate da un forte senso di speranza verso il futuro. Little America è una rilettura in chiave contemporanea di quel sogno americano che da sempre ha caratterizzato “il nuovo mondo”, una terra delle opportunità dove tutto è possibile. Un sogno che col tempo si è sempre più offuscato tra crisi economiche, scelte politiche, ma che è ancora vivo.

Little America non insegue le grandi storie ma quelle piccole storie capaci di cambiare “il mondo” di chi le vive. Racconti semplici ma di grande potenza. Non a caso la serie è ispirata alla rubrica di Epic Magazine in cui vengono riportate storie semplici di grande umanità. I nuovi episodi di Little America portano lo spettatore in un’altalena di emozioni, facendolo commuovere, divertire ma soprattutto infondendo un forte senso di speranza. Un modo per evitare di abbattersi, di farsi scoraggiare dalle circostanze avverse, guardando il prossimo non come un nemico ma come un fratello o una sorella su cui poter contare.

Little America 2, gli episodi

Episodio 1 Mr. Song

Scritto da Sian Heder e Alan Yang, diretto da Deepa Mehta, Mr Song racconta la storia di Luke, ragazzino di origini coreane che ascolta tutti i giorni il programma di Martha Jean (Phylicia Rashad) alla radio, una famosa conduttrice locale. Quando un giorno la donna passa per caso davanti al negozio di cappelli della madre di Luke, rimane affascinata dalla naturale simpatia del bambino e dalla bravura della madre nel confezionare cappelli, cambiando la vita di entrambi.

Episodio 2 The Bra Whisperer

Ines arriva dal Belize e si ritrova a fare da tata a una famiglia ebrea ortodossa. Hannah, la padrona di casa, gestisce in uno scantinato un negozio di reggiseni avendo la capacità innata di capire subito le taglie e le esigenze delle donne. Passa questo talento a Ines che lo trasforma in un suo mestiere, riuscendo a farsi strada nel settore. The Bra Whisperer è scritto da Mfonsio Udofia e diretto da Tara Miele.

Episodio 3 The 9th Caller

Una ragazza dello Sri Lanka arriva in un autosalone convinta di aver vinto una macchina avendo telefonando a un gioco a premi. Scoprirà di dover partecipare a una gara in cui a vincere l’auto sarà solo chi resiste di più baciando la stessa macchina. The 9th Caller è scritto da Emily V. Gordon e Kumail Nanjani.

Episodio 4 Camel on A stick

Un cuoco somalo vuole conquistare i suoi concittadini del Minnesota, partecipando alla fiera locale con un prodotto tutto nuovo: carne di cammello su uno stecco. Il suo obiettivo è conquistarsi un posto nella società usando le stesse armi degli americani: promozione, pubblicità e semplicità. Ma le difficoltà non mancheranno. Camel on a stick è scritto da Lee Eisenberg e Idil Ibrahim.

Episodio 5 Space Door

Una donna bielorussa arriva a New York con il sogno di fare la dj ma ritrovandosi con un classico lavoro d’ufficio. Quando dopo due anni arriva negli States anche il fidanzato, capirà quanto siano diversi e come il tempo lontano li abbia cambiati. Scritto da Darya Zhuk che racconta e dirige la sua storia.

Episodio 6 Columbus Starling LLC

Scritto da Naomi Brodkin e Ali Liebegott, racconta la storia di una mamma giapponese che riesce a dar vita a una squadra di baseball formata da sole donne in Ohio.

Episodio 7 Paper Piano

Paper Piano, scritto da Brian Savelson, ha al centro un rifugiato afghano, abile pianista, che cerca asilo a New York per poter portare negli Stati Uniti anche la madre. Lavorando in un fast food, lotterà in tutti i modi per poter riprendere la sua passione e condividerla con i genitori rimasti lontano.

Episodio 8 The Indoor Arm

Scritto da Joe Hortua, racconta la storia di una donna del Salvador con un braccio amputato, che vive a Beverly Hills e cerca in tutti i modi di trovare un punto di incontro con la sorella e il suo stile di vita.

Little America 2, la programmazione

Contrariamente a quanto fa di solito, Apple Tv+ ha rilasciato tutti gli episodi di Little America venerdì 9 dicembre 2022. In questo modo lo spettatore può selezionare gli episodi come in una scatola di cioccolatini, scegliendo il preferito sulla base della presentazione.

Little America 2, come vedere la serie

Per vedere la serie è necessario l’abbonamento ad Apple Tv+ che ha un costo di 6,99 € al mese con una prova gratuita di 7 giorni (chi acquista un nuovo dispositivo Apple ha la possibilità di attivare la piattaforma gratuitamente per un periodo limitato). Apple Tv+ oltre che sui dispositivi Apple è disponibile come app su Amazon Fire Tv, PlayStation, XBox, sul sito tv.apple.com, su alcune Smart Tv e su Sky Q.