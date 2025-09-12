Lite tra le sorelle Rodriguez, arriva il segnale di pace da Belen per Cecilia

Sono mesi che Belen e Cecilia Rodriguez sono state al centro dell’attenzione del gossip per un presunto litigio, a detta degli esperti piuttosto serio, che ci sarebbe stato tra di loro. Adesso, dopo mesi di silenzio, è arrivato il primo gesto da parte della sorella maggiore nei confronti della minore, un segnale di pace che era atteso da tempo e che, a quanto pare, è arrivato.

Sebbene nessuna delle due sorelle abbia mai commentato le indiscrezioni che parlavano di una rottura tra le due, l’assenza di una sui social dell’altra è stata piuttosto evidente, anche quando Cecilia ha annunciato di essere incinta, un momento molto importante per lei. E proprio il silenzio di Belen aveva finito per alimentare ancora di più le voci di una brutta lite tra le due sorelle, ma adesso la show girl ha lanciato un segnale di disgelo.

Il gesto di Belen Rodriguez per la sorella Cecilia, dopo il silenzio è pace fatta?

Belen Rodriguez in una delle sue ultime storie ha condiviso un filmato che aveva pubblicato la madre Veronica Cozzani in ricordo della cagnolina di Cecilia e Ignazio, che è morto. E’ noto come la coppia sia legata ai loro cani e la perdita della piccola Aspi per i futuri genitori è stato un dolore fortissimo.

La cagnolina era benvoluta da tutta la famiglia Rodriguez, infatti Veronica Cozzani ha condiviso una serie di immagini di Aspi con i vari membri della famiglia Rodriguez. E Belen ha deciso di condividere il filmato in cui si vede il padre portare la cagnolina nel cestello anteriore della bicicletta, probabilmente in un momento di vacanza della famiglia. La show girl ha aggiunto un cuore nero, non ha taggato nessuno, ma la pubblicazione – dopo mesi di silenzio – è sembrato un chiaro segnale di pace nei confronti della sorella, che sta vivendo comunque un grande dolore.

Qualche giorno fa era stata Cecilia a pubblicare un’immagine di Belen e Ignazio, che posavano per il loro brand d’abbigliamento Hinnominate, con il commento: “Ma quanto sono belli i miei fratelli?“. Anche questo era stato visto come un segno di disgelo e adesso quello di Belen potrebbe sancire finalmente la pace fatta tra le due sorelle. Fino a questo momento la Rodriguez maggiore aveva solo accennato alla lite con Cecilia nel corso di un’intervista, restando però sul vago e spiegando che tra due sorelle capita spesso di discutere ma poi si fa pace.

Da quel momento, però, era calato nuovamente il silenzio e l’assenza di commenti pubblici di Belen rispetto alla dolce attesa della sorella aveva lasciato credere che la rottura fosse quasi insanabile tra le due sorelle. Ma adesso, prima la pubblicazione di Cecilia e poi quella di Belen, potrebbero essere la dimostrazione che le due Rodriguez starebbero superando la cosa.

Sulla vicenda erano intervenuti anche i vari esperti di gossip social, secondo cui in vista del parto le due sorelle si sarebbero riavvicinate. Al momento non è dato sapere cosa sia realmente accaduto tra Belen e Cecilia, quali sarebbero stati i motivi del litigio e come alla fine sarebbero riuscite a fare pace, qualora davvero sia stata fatta. Ma il gesto della sorella maggiore sembra essere davvero la dimostrazione di un riavvicinamento in corso, staremo a vedere.