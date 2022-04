L’Isola dei Famosi, Veronica Cozzani: “Mai in un reality”

Veronica Cozzani, mamma di Jeremias e moglie di Gustavo Rodriguez, ormai ex naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi 16‘, ospite di ‘Isola Party’, il programma condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri sulle frequenze di Mediaset Play Infinity, ha spiegato, per la prima volta, cosa ha spinto marito e figlio a partecipare al programma. E soprattutto, perché, dopo poche settimane dallo sbarco in Honduras, hanno deciso di uscire dal gioco:

Gustavo e Jeremias non sanno mentire sono proprio fatti così, dicono quello che pensano. Inoltre non conoscono i meccanismi televisivi, soprattutto mio marito, ma anche mio figlio. Magari dicono cose che non vanno bene in tv. Secondo me non sono portati per fare queste cose a dire la verità. Se c’è stato un po’ troppo accanimento su loro due? Io penso di sì dai, ho visto che già appena entrati qualcuno si era scagliato contro. Portare il cognome Rodriguez ha un sacco di pregiudizi. C’è un prezzo da pagare, ma vanno avanti uguale. Questo non vale per me, io sono Cozzani e non Rodriguez. Questa cosa di avere il cognome del marito a me non va nemmeno per idea! Io ho il mio e Gustavo ha il suo, io sono ‘la Cozzani’.

La mamma di Belen è stata categorica anche sul fatto che, in futuro, non prenderà mai parte ad un reality. Nemmeno la figlia Cecilia potrebbe riuscire a convincerla:

Io non farò un reality per la questione bagno. A me questo mi trattiene. Non andrò mai all’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno. Poi ci sono le telecamere. Non avere un bagno per me non posso sopportarlo. No, mai nella mia vita potrei farlo. Mai proprio, sono l’unica in famiglia che non farà reality.