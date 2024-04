L’Isola dei Famosi, Silvia Magarre di Primo appuntamento esclusa: “Contattata per un provino, ci sono rimasta male”

A poche ore dall’inizio della nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi 2024‘, in onda, stasera, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Vladimir Luxuria, un lungo post su Instagram ha catturato l’attenzione degli utenti. Si tratta di uno sfogo di Silvia Magarre, conosciuta dal pubblico italiano per le numerose partecipazioni a ‘Primo appuntamento’.

Alla ragazza, in diverse stagioni del dating show di Real Time, è stata data l’opportunità di conoscere degli uomini per incontrare il proprio principe azzurro. Però, dopo i vari incontri, è tornata a casa sempre single.

L’operatrice socio – sanitaria, sui social, afferma di essere stata contattata dalla casa di produzione del reality per sostenere un provino:

“L’isola dei famosi mi ha contattato, proponendomi “un’appuntamento” sull’ applicazione Zoom, per un provino! “Loro” mi avevano visto e “conosciuto” tramite il programma Primo Appuntamento, è da lì che avevano provato interesse nel propormi al cast dell’Isola. Il provino durò all’incirca un’oretta e tra le domande poste dalla ragazza, ci furono quelle riguardanti l’aspetto fisico! “Ma tu come prenderesti il fatto di esporti in costume per tutto il giorno, ti sentiresti in imbarazzo? Vergogna?

Con tranquillità io gli risposi, che avendo un rapporto bellissimo con il mio corpo, non avrei provato vergogna, e che forse fosse giunta l’ora di mostrare ad una grande rete televisiva come la “Mediaset”, che esistono tanti tipi di corpi, anche pieni di imperfezioni, e non solo poppe rifatte ed ossa scolpite che fuoriescono!

Inoltre al termine dell’intervista mi fece alzare in piedi, fare un giro su me stessa e con voce bassa e un poco timida mi chiese del mio peso, come se in qualche modo potesse offendermi!

Invitavo la ragazza a dimostrargli che io Silvia con tutti i miei chili avrei potuto fare e dare tanto al programma, anche dal punto di vista umano!”

Silvia Magarre di Primo appuntamento esclusa da L’Isola dei Famosi?

La mancata naufraga, senza mezzi termini, ha espresso il proprio dispiacere per non essere, poi, entrata nella rosa dei concorrenti che, stasera, sbarcheranno in Honduras:

“Mi sarei goduta l’isola per tutto ciò che si maestoso poteva donarmi, sicuramente avrei creato dinamiche, perché il mio carattere lo conosciamo un po’ tutti, è un bel po’ così, però sarei stata sincera, mi sarei divertita, avrei imparato a pescare, avrei costruito amicizie ma soprattutto avrei ritrovato quella mia serenità che da un po’ manca!

La presentatrice quest’anno sarà una donna, dove tutti sappiamo la sua storia, e senza alcun giudizio, spero che non sia stata presa solo perché magari la mia pancia poteva non apparire bella durante una prova di corsa!

Spero che una presentatrice così abbia allargato un minimo gli orizzonti, lo ammetto ci sono rimasta male quando ho visto che non ero rientrata nel gioco, … Un in bocca al lupo comunque a tutti i concorrenti!

Possiate trasmettere valori importanti e non solo quello di poter passare ogni volta alla puntata successiva solo per arrivare alla vittoria, sappiate viverla l’isola e siate grati di quello che avete attorno e godetene come io avrei fatto!”