L’Isola dei Famosi, quanto sono dimagriti i naufraghi: Adinolfi, Cannata, Plevani

Partecipare a L’isola dei famosi, si sa, non è una vacanza di salute, se si mettono in conto le “fatiche” e soprattutto la fame che si insinua violenta, visto che sono gli stessi partecipanti a dover provvedere a loro stessi, tra pesca diretta e razioni di riso, unico supporto basilare da parte della produzione. Succede quindi che i loro corpi ne risentano e se nella prima puntata appaiono in forma e radiosi, con il tempo che passa, i famosi cominciano a prendere le sembianze di persone visibilmente provate, stanche, e con lo stomaco quasi sempre vuoto.

Motivo per cui il dimagrimento è una conseguenza più che scontata.Tra i concorrenti di quest’anno ci sono Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, l’attrice Loredana Cannata e il giornalista e blogger Mario Adinolfi. Tre persone differenti che stanno reagendo in maniera differente allo shock dell’estremismo isolano.

Quando la fame diventa la compagna inseparabile del viaggio e il sole picchia senza tregua e le forze vengono meno giorno dopo giorno, la situazione diventa davvero difficile. Per non parlare degli scontri con gli altri concorrenti che sicuramente non sono piacevoli.

Tre naufraghi, tre approcci diversi con il cibo

Tra pesci crudi, cocco e pochissimo riso, i naufraghi stanno conoscendo un dimagrimento repentino. Mario Adinolfi, Loredana Cannata e Cristina Plevani, diversi tra loro per storia, fisico e visione della vita, sono accomunati però da una perdita di peso già visibile a poche settimane dall’inizio dell’avventura. Ma i loro percorsi sono tutt’altro che uguali: ognuno affronta la sfida con un proprio approccio, tra scelte alimentari e conflitti che non risparmiano né corpo né spirito.

Tra i concorrenti più discussi fin dalla sua entrata in gioco, Mario Adinolfi è stato accolto da molte polemiche, legate in gran parte alla sua condizione fisica. Con i suoi 200 chili iniziali, è il partecipante più corpulento mai approdato sull’isola. Nonostante questo, ha accettato con determinazione una prova che, per chiunque, rappresenta un test durissimo. Nelle prime due settimane si stima possa aver perso almeno 5 chili, grazie a un regime forzato fatto quasi esclusivamente di pesce e cocco. E se arrivasse fino in fondo, potrebbe segnare un record storico nella storia del reality.

Diversa la situazione per Cristina Plevani, abituata allo sport, che ha sorpreso tutti per una dichiarazione decisamente in controtendenza: “Non sento più la fame”. Quando i Senatori hanno vinto un piatto di spaghetti al pomodoro come ricompensa, lei ha rinunciato. Una scelta che ha spiazzato tutti ( e fatto felice i compagni di avventura) ma che dimostra quanto il corpo, a volte, si adatti a una nuova normalità anche quando questa è fatta di privazioni. Ma è evidente anche in lei un dimagrimento, reso più visibile da una certa fiacchezza fisica e un atteggiamento sempre più misurato e riflessivo.

Attrice e attivista vegana, Loredana Cannata ha portato sull’Isola non solo le sue convinzioni etiche, ma anche un regime alimentare forse più compatibile con la dura vita da naufraga. La sua alimentazione crudista però la isola (è il caso di dirlo) da gran parte del gruppo, che vive di pescato e di quel poco che il reality concede. Il suo corpo snello sembra essersi ulteriormente asciugato, ma a pesare di più sono le tensioni emerse, soprattutto con Adinolfi. I due si sono scontrati apertamente, scambiandosi accuse e nel caso dell’attrice, anche dichiarazioni molto forti sulle idee politiche del giornalista.