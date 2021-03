L’Isola dei Famosi, Giorgio Manetti: “Non mi vogliono”

Giorgio Manetti, per anni, protagonista del trono over di ‘Uomini e Donne’ assieme a Gemma Galgani, in una lunga intervista al magazine ‘Nuovo Tv’, in edicola questa settimana, ha rivelato di non essere stato preso in considerazione, dalla produzione de ‘L’Isola dei Famosi’, come possibile naufrago:

Non mi vogliono all’Isola dei Famosi. C’è qualcosa che blocca la mia partecipazione. Temono che io possa vincere a mani basse. Nemmeno la possibilità di un provino mi è stata data. Avrei preferito incassare un no che il silenzio.

L’ex ‘Gabbiano’ del programma di Maria De Filippi ha ipotizzato anche il tipo di approccio al programma se gli fosse offerta la possibilità di intraprendere un’avventura unica nel suo genere:

L’Isola sarebbe una bella sfida con me stesso. È vero che ti trovi a condividere le tue giornate con gli altri concorrenti, ma poi scattano dinamiche che portano ad allearsi e a litigare gli uni con gli altri, per cui credo che alla fine sceglierei di fare un percorso da naufrago solitario come ha fatto Raz Degan. Lui è stato fenomenale.

L’imprenditore fiorentino sembra non aver particolarmente gradito la scelta del cast della quindicesima edizione del reality di Canale 5:

I nuovi naufraghi? Mi chiedo chi siano e che cosa abbiano fatto nella loro vita per essere ritenuti famosi. Gli autori hanno dei criteri di scelta che non riesco a comprendere. Non sarò nessuno, ma almeno posso contare su un grande numero di persone che continuano ad amarmi e a seguirmi.

In passato, George ha rifiutato l’invito di Alfonso Signorini ad entrare nella casa del ‘Grande Fratello Vip’: