L’Isola dei Famosi corre ai ripari: chi sono i tre nuovi concorrenti

Nuovi arrivi in Honduras per arginare il vuoto creato dai vari abbandoni dall’inizio del programma: tre concorrenti

L’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi – a quanto pare – si è aggiudicata il primato negativo per numeri di ritiri dall’inizio del reality. Mai nella storia del programma era accaduto che tanti naufraghi decidessero di lasciare il programma molto prima del previsto. E invece quest’anno i ritiri sono stati tantissimi e contestualmente gli ascolti pare che non vogliano proprio decollare, così la produzione starebbe pensando a come correre ai ripari.

Una delle prime azioni è quella di rimpolpare il gruppo dei naufraghi, non solo per portare un po’ di brio in Honduras e una ventata d’aria fresca, ma anche per sostituire i concorrenti che hanno lasciato. I nuovi arrivi sono poi un modo per evitare la chiusura anticipata del reality, il rischio sembra essere davvero concreto e Mediaset – già con The Couple, chiuso con tre puntate d’anticipo senza nemmeno mandare in onda la finale – ha dimostrato che non teme decisioni tanto drastiche.

Chi sono i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi

Così la prima cosa che la produzione ha deciso di fare è stata quella di far arrivare nuovi naufraghi in Honduras, con la speranza di ravvivare la situazione e creare quelle dinamiche che tanto piacciono al pubblico. Al momento i telespettatori – visti gli ascolti deludenti – non sembra che provino una grande affezione per il reality.

Dopo sei abbandoni, si è deciso di far arrivare tre nuovi naufraghi nel programma: parliamo di Jasmin Salvati, ex fidanzata di Spadino, che ha deciso di lasciare il gioco prima del tempo, Ahlam El Brinis e Jey Lillo. Questo sarebbe l’inizio di un restyling volto a conquistare il pubblico e quindi gli ascolti. Anche se questi tre nomi, resi noti prima della messa in onda della puntata serale, hanno scatenato gli utenti, che hanno criticato la scelta delle persone, ritenute poco famose.

Anche se in realtà la Salvati non è nuova al mondo dei reality, che ha partecipato tempo fa a Italia Shore, dalla quale è stata però espulsa per una rissa e dunque per condotta violenta. Un dettaglio, anche questo, che ha scatenato una polemica ancor prima del suo arrivo in Honduras. C’è chi ritiene che non sia un personaggio adatto a stare in televisione perché non darebbe un buon esempio. Ma probabilmente la ragazza è stata scelta proprio per quanto accaduto, con l’intenzione – magari – di darle un’altra possibilità.

Ora bisognerà capire se questi nuovi arrivi abbiano, anche un minimo, risollevato gli ascolti e allontanato il pericolo di una chiusura anticipata. Se lo share dovesse calare ancora, Mediaset potrebbe seriamente pensare di far finire prima il reality, per evitare un’altra debacle dopo quella di The Couple. Cosa che non farebbe di certo piacere alla conduttrice Veronica Gentili e all’opinionista Simona Ventura, entrambe molto entusiaste di questa nuova avventura.