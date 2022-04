L’Isola Dei Famosi, ex naufraga: “Ilary Blasi fa rimpiangere la Ventura”

Nelle scorse ore, stanno catalizzando l’attenzione dell’opinione pubblica, alcune dichiarazioni rilasciate, al settimanale ‘Nuovo Tv’ (e riprese da Biccy.it) da Arianna David su ‘L’Isola dei Famosi‘. L’ex Miss Italia ha preso parte all’edizione 2012 del reality, allora condotto da Simona Ventura su Rai 2. Memorabile il suo sfogo nei confronti di Maria Giovanna Elmi (“Basta di fare la vittima. Basta. Sto scoppiando, te lo dico. Sono piena. Basta, basta, basta”).

Posted by CHI Dimentica e’ Complice on Saturday, September 8, 2018

A distanza di dieci anni, l’ex naufraga, opinionista di punta di ‘Pomeriggio 5’ e ‘Mattino 5’ si è tolta qualche sassolino dalla scarpa bocciando, senza possibilità di appello, le edizioni affidate ad Ilary Blasi:

Ilary Blasi fa rimpiangere la Ventura. Il programma è cambiato in peggio. Certi naufraghi sono sconosciuti. Poi ci sono troppe prove ricompensa, ormai sembra di essere a Giochi senza frontiere. Simona Ventura sapeva far emergere le storie dei concorrenti, cosa che oggi non accade più. Mi spiace per Ilary, ma questo non è il suo campo. È troppo blanda!