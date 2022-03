L’Isola dei Famosi: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni concorrenti? La risposta

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, reduci dall’esperienza come concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 6’, negli scorsi giorni, hanno preso parte all’ultima puntata di ‘Isola Party’, il contenitore, in onda prima della puntata de ‘L’Isola dei Famosi‘ sulle frequenze di Mediaset Infinity e condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. La neo coppia si è sbottonata sulla possibile partecipazione in futuro all’adventure game di Canale 5:

Sophie: “Secondo me sarebbe super divertente, non so quanto lui voglia fare L’Isola insieme a me, secondo me non mi sopporta più e a un certo punto mi affoga”

Alessandro: “Forse come dice Sophie sarebbe più una roba portata per me perché mi troverei in mezzo alla natura piuttosto che chiuso. Al GF Vip mi sono sentito un leone in gabbia”

L'Isola dei Famosi L'Isola dei Famosi 16: quando entrano Guendalina ed Edoardo Tavassi?

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha faticato, in queste settimane, a ritornare ai ritmi di tutti i giorni:

Io è come se fossi tornata da un altro pianeta, non riesco a dormire, mangio in orari sbagliatissimi, mi fa stranissimo magari stare in un ambiente con troppe persone, dopo un po’ sembro veramente fuori dal mondo, non è facile ti dico la verità.

L’affetto dei fan, una volta terminata l’esperienza nella casa di Cinecittà, l’ha enormemente ripagata dei mesi di reclusione: