L’Isola deI Famosi 2023: chi sarà il vincitore?

Mancano poche ore alla fine de ‘L’Isola dei Famosi 2023’. Stasera, in diretta tv, sarà decretato il vincitore o la trionfatrice assoluta di questa edizione. Chi sarà il successore di Nicolas Vaporidis?

Ecco la mia personalissima top 3:

Marco Mazzoli vince L’Isola dei Famosi 2023

Lo speaker di Radio 105 ha tutte le carte in regola per agguantare la vittoria finale. E’ carismatico, divertente, catalizza l’attenzione su di sé senza troppi sforzi. Con l’amico e collega, Paolo Noise, ha formato una coppia formidabile. Da solo, però, ha guidato il ‘carrozzone’ creando dinamiche, liti, riappacificazioni, siparietti divertenti, smuovendo le acque nel tentativo (riuscito) di fuggire dal ‘piattume’ generale degli altri naufraghi. ‘Radio Isola’ ha reso i giochi più avvincenti tra confessioni inedite fuori da goni tipo di competizione. L’incontro con la moglie Stefania ed l’amato cane hanno mostrato un lato nascosto ai telespettatori: un uomo fragile, sensibile che si commuove con le piccole cose. Tutte qualità che il pubblico da casa potrebbe premiare Marco al televoto. Sarà così?

Cristina Scuccia vincitrice de L’Isola dei Famosi 2023?

Tolti (da tempo) gli abiti da suora, la neo cantante ha tirato fuori grinta, tenacia e qualche fragilità. Si è messa completamente a nud0 stupendo i compagni d’avventura e i telespettatori da casa. Ammettendo, anche in lacrime, i propri limiti nelle prove fisiche e nelle dinamiche di squadra. Il suo amore con una ‘persona’ è diventato un mistero senza apparente soluzione. Ma, si sa, che, in un reality, gli amori fanno breccia nel cuore del pubblico. Potrebbe essere il suo secondo trionfo in un programma tv dopo ‘The Voice of Italy’. Un bis che ha il sapore di una ‘second life’?

Pamela Camessa vince L’Isola dei Famosi 2023

La prima finalista annunciata di questa stagione ha buone chance di vittoria (d0po quella del 2019 ad ‘Amici Celebrities). Pacata, mai fuori luogo, educata… l’ex Miss Italia incarna alla perfezione lo spirito pacifista de L’Isola. Una che si dà da fare senza rompere troppo le scatole, una che fa sentire la propria voce senza prevaricare l’altro. Se il televoto dovesse premiare questi suoi aspetti, non avrà rivali per raggiungere il gradino più alto del podio.