L’Isola dei Famosi 2023: Nikita Pelizon sbarca in Honduras per una sorpresa a Helena Prestes

Poche ore fa, gli account ufficiali de ‘L’Isola dei Famosi 2023′ hanno svelato l’arrivo, a sorpresa, di una vecchia (ma non troppo) conoscenza del pubblico di Canale 5: Nikita Pelizon, vincitrice dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, sbarcherà, lunedì 22 maggio 2023, in Honduras per fare un’inaspettata visita all’amica Helena Prestes.

🥁🥁🥁 Lunedì una grandissima sorpresa per Helena: Nikita Pelizon sbarcherà in Honduras! 💘💘💘 #Isola pic.twitter.com/8XSDHskwX3 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 18, 2023

“Lunedì una grandissima sorpresa per Helena: Nikita Pelizon sbarcherà in Honduras!”

Non si tratta del primo incontro tra naufraghi e familiari e/o amici di questa edizione. Sono volati, infatti, a Playa Tosta, nelle scorse settimane, Asia Argento, sorella di Fiore e Stefania e Stefania, le moglie di Marco Mazzoli e Paolo Noise.

L'Isola dei Famosi 2023: arriva Asia Argento nella puntata del 2 maggio

Nikita Pelizon fa il tifo per Helena Prestes a L’Isola dei Famosi 2023

Appena un mese fa, durante una diretta sul proprio account Instagram, la modella friulana ha confessato di essere un’attenta telespettatrice del programma condotto da Ilary Blasi e di fare il tifo per la compagna d’avventura:

“Chi è la mia preferita all‘Isola dei Famosi? Vi dico Helena! Spero solo che riesca a mantenere la calma e vada tutto bene. La puntata scorsa mi è piaciuta, è stata riflessiva, bravissima, determinata e concentrata. Super focus e questa cosa l’ho apprezzata molto. Sono anche contenta che non abbia risposto quando c’era da rispondere ad una determinata cosa, conoscendola… quindi brava per il momento mi è piaciuta, sono contenta”

Le due amiche per la pelle, proprio un anno fa, hanno preso parte alla penultima edizione di ‘Pechino Express’ come coppia di Italia – Brasile. Sono state eliminate all’ottava puntata ad un passo della semifinale.

A poche ore dalla partenza per il continente americano, Nikita, in una lunga intervista a Superguidatv.it, ha commentato il percorso dell’isolana a poche puntate dalla finalissima:

“Quando ho saputo che Helena avrebbe partecipato a L’Isola sono stata stracontenta per lei perché secondo me è proprio il reality che fa per lei, considerando il suo lato “selvaggio”. Ad ora, secondo me sta facendo un buon percorso. Le darei solo un consiglio: lasciar passare e delegare. So quanto lei ami gestire tutto da sola, ma quando si è in gruppo questa cosa è impossibile, bisogna condividere, fidarsi degli altri e lasciare anche agli altri le cose da fare. Quindi le direi solo questo. Per il resto, vedo che si sta dando da fare, è sempre presente, poi, come è normale che sia, ha anche lei qualche momento in cui è più giù, ma è normale. Nel complesso, come dicevo, credo stia facendo un ottimo percorso”.