L’Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino si commuove per la lettera del figlio (video)

Nel corso dell’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 2022’, in onda, stasera venerdì 22 aprile, Roger Balduino ha aperto il proprio cuore raccontando, per la prima volta, il proprio amore incondizionato per il figlio che, oggi, ha 11 anni (Qui, il video):

La prima volta che l’ho visto mi sono innamorato di lui. All’inizio praticamente sono stato assente. Ero sempre in giro per tutto il mondo. Io vengo dal nulla. Se, magari, mi fermavo di fare questo lavoro, il futuro suo sarebbe più difficile di adesso. Anche io sono cresciuto senza padre. E’ sparito. Non ho saputo più niente. Non so cosa sente mio figlio quando sono assente. Per Endrix, desidero un futuro migliore del mio. E che, in futuro, possa stare più vicino a me. Voglio recuperare tutto il tempo perso. E’ la persona più importante che ho.

L'Isola dei Famosi L'Isola dei Famosi 16, Beatriz Marino vola in Honduras per incontrare Roger Balduino (video)

E’ la prima volta che, per un lungo periodo della sua vita, il modello brasiliano, visibilmente commosso ed emozionato, non ha un contatto (seppur telefonico) con il figlioletto:

Prima non parlavo molto di lui, avevo fatto un patto con i suoi nonni, di proteggerlo. E’ difficile. E’ un bambino forte perché io sono lontano. E’ intelligente, bello. Ride sempre. Somiglia più alla mamma ma a me non interessa. Dal momento che ho deciso che è mio figlio, gli ho dato il cognome, è al 100 per cento mio. Non sapevo che era difficile stare lontano senza sentirlo su Facetime. L’ultima volta, l’ho salutato un giorno prima di partire per Milano. Gli ho detto: ‘Papà ti ama. Tornerò in Brasile come vincitore. Aspetto che tu capisca’. Mi ha detto di non preoccuparmi, giocherò con i miei amici.

Il ragazzino gli ha fatto recapitare un disegno ed una lettera carica di emozione: