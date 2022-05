L’Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis riceve la lettera della fidanzata Ali (video)

Grandi sorprese a ‘L’Isola dei Famosi 2022‘. Nel corso della sedicesima puntata, in onda, stasera, venerdì 13 maggio, Nicolas Vaporidis ha ricevuto la lettera a sorpresa della misteriosa fidanzata Ali che, in silenzio, sta seguendo la sua avventura in Honduras.

L'Isola dei Famosi L’Isola dei Famosi 16, Nicolas Vaporidis è fidanzato: “E’ il mio pensiero felice. Mi manca” (video)

La ragazza, in poche parole, gli ha fatto sentire la propria vicinanza emotiva ed il proprio sostegno durante questa esperienza di vita che capita una volta nella vita (Qui, il video):

Ciao Nicolas

prima di tutto volevo dirti che sto bene.

Sono qui esattamente dove mi hai lasciata e ti seguo ogni giorno. Posso solo immaginare quanto sia stressante fisicamente e mentalmente la vita sull’isola ma allo stesso tempo stai facendo un’esperienza incredibile. Affronti ogni tipo di sfida con grande determinazione, resilienza e spirito di adattamento, proprio come dice la tua frase preferita di Bruce Lee: ‘Be water, my friend!’.

Vai avanti così perché quella bandana ti sta troppo bene e secondo me perché sei davvero te. Goditi più che puoi il mare e la vista della tua cima segreta Cayo Cochinos prima di tornare in questa megalopoli, nel frattempo sai che ti sto aspettando qui. Sei sempre nei miei pensieri e non vedo l’ora del momento in cui ci rivedremo e potrò finalmente riabbracciarti. Ti mando un bacio (e più di uno) ed un abbraccio forte forte.

L’attore, visibilmente emozionato, non è riuscito a trattenere le lacrime per le belle parole della compagna.