L’Isola dei Famosi 2022, Marco Senise concorrente?

E’ di poche ore una succosa indiscrezioni che riguarda ‘L’Isola Dei Famosi 2022‘. Oltre all’attesa ingresso dei fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi e di due componenti de I cugini di Campagna, un nuovo nome potrebbe arricchire il cast del reality di Canale 5. Si tratta di Marco Senise, per anni, storica spalla di Rita Dalla Chiesa a ‘Forum’.

E’ il direttore di ‘Nuovo’ e ‘Nuovo Tv’, Riccardo Signoretti, a svelare i retroscena dell’ingaggio del conduttore rispondendo, su Instagram, a ‘Biccy.it’:

Marco Senise è nato a Roma il 4 marzo 1964 sotto il segno dei Pesci. Ha 58 anni E’ un conduttore televisivo italiano. Nel 1993 esordisce nel mondo dello spettacolo, recitando una piccola parte nella telenovela ‘Micaela’, e partecipa come inviato alla trasmissione ‘Buona giornata’, condotta da Patrizia Rossetti su Rete 4. Nel 1994 collabora con la rete locale lombarda Telelombardia nell’ambito delle manifestazioni per la lotta contro il cancro. Negli anni 1995 – 1997 presente sull’emittente locale T9 il programma Pandora e le selezioni annuali di Miss Italia, sempre nel 1997. A partire dalla stagione 1998 fa parte del cast di ‘Forum’. E’ anche uno dei volti più apprezzati delle televendite.

Negli ultimi anni, è stato, spesso ospite dei contenitori di Barbara d’Urso (come ‘Live non è la d’Urso’) per via dei suoi presunti flirt giovanili con Valeria Marini e Antonella Elia, concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’: