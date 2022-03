L’Isola dei Famosi 2022, Marco Melandri cerca i consigli di Ilona Staller: “Solo teoria, sono fidanzato” (video)

Nell’appuntamento in onda su Mediaset Extra, Marco Melandri si è lasciato andare a confessioni bollenti su Ilona Staller con cui sta condividendo l’esperienza a ‘L’Isola dei Famosi 2022’. Il motociclista, legato con un elastico alla naufraga, ha espresso il proprio apprezzamento per la stella del cinema per adulti, una vera e propria icona nella sua adolescenza (Qui, il video a partire da 01:14:00)

Mi piace essere legato a te, è da quando ho 13 anni che sogno questo momento. Magari stasera ci sveli come finivano i tuoi film e ci puoi dare qualche consiglio. Ovviamente solo teoria, nessuna pratica, sono fidanzato. Non lo fossi stato avrei accettato anche la pratica…

La coppia, stasera, è al televoto contro altre due agguerrite compagini formate da Antonio Zequila e Floriana Secondi e il team di mamma e figlio, ovvero da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni.

Marco Melandri a L’Isola dei Famosi 2022: chi è

39 ANNI

Classe 1982, Marco Melandri è un ex pilota motociclistico di successo. Fin da bambino ha coltivato la sua passione e ciò lo ha portato a raggiungere dei brillanti risultati, rendendolo più volte campione mondiale di motociclismo. Nel corso della sua carriera da pilota ha avuto la possibilità di conoscere la sua attuale compagna Manuela dalla quale ha avuto una figlia nel 2014. Pur non essendo un amante dei reality, è pronto a partecipare a questa nuova avventura per mettersi in gioco, rompere gli schemi che fino ad oggi hanno caratterizzato la sua vita e farsi conoscere dal pubblico. Pronto ad adattarsi a tutte le situazioni difficili, si definisce schietto e diretto e non sopporta la falsità delle persone. Le sue preoccupazioni? Soffrire la fame e la lontananza della sua famiglia. A parte questo, l’avventura sull’Isola non lo spaventa affatto!

Foto | via sito ufficiale Isola