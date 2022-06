L’Isola dei Famosi 2022, Lory Del Santo lascia il fidanzato Marco Cucolo in diretta tv (video)

Durante l’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 2022’, in onda, stasera, lunedì 13 giugno, c’è stato un primo accesissimo confronto (seppur a distanza) tra Lory Del Santo e Marco Cucolo. Il ragazzo, è ancora in Honduras per degli accertamenti medici a causa di alcuni calcoli alla colecisti, mentre l’attrice è rientrata in Italia.

L’ex naufraga non sembra aver particolarmente gradito il comportamento del compagno che non ha preso le sue difese durante gli scontri con gli altri compagni d’avventura (Qui, il video):

Quando ti hanno chiesto di me, hai detto che ero così anche a casa. Ho capito bene qual era il tuo gioco. Dovevi conquistare i tuoi amici così non ti avrebbero votato. Sono stata attaccata da un branco di 7 lupi e tu non mi hai difeso nell’unico momento in cui dovevi tirare fuori una frase semplice. Dovevi dire che mi conosci come le tue tasche e che sono trasparente. Hai sbagliato e adesso torni a casa dalla tua famiglia, stai lì e ti chiarisci le idee. Un uomo di 30 anni deve prendersi la sua responsabilità. Se tu non chiedi scusa davanti a tutta Italia per questo errore gravissimo, mi vedrai in fotografia per i prossimi 10 anni.

Il ragazzo ha cercato di giustificarsi ma invano:

Ho sbagliato a non supportarla nelle ultime due settimane ma quando i toni si accendono, per mia indole, mi tendo a chiudere. Non sono abile negli scontri. Ho sbagliato ma ho un’attenuante: nelle ultime settimane sono stato più tempo in infermeria che sull’Isola.

Vistosamente contrariata, la Del Santo ha invitato il giovane fidanzato a prendersi del tempo per riflettere su quello che è accaduto in Honduras invitando a passare del tempo a casa dei genitori una volta rientrato in Patria:

Lascia perdere l’infermeria che non c’entra proprio niente. Stiamo insieme da nove anni. Ti sei allontanato da me, non perché non mi amavi più, perché sei entrato nella dinamica del gioco. Hai visto cosa ti conveniva fare e lo hai fatto. Tra me e il gioco, hai scelto il gioco. Questo non mi è stato bene. Hai fatto cadere la palla dalla parte dei miei nemici, dei tuoi possibili amici, perché non ti votassero. Capisco che chi gioca vuole andare fino in fondo ma in quel caso c’era di mezzo la strategia per andare in finale ma il tuo giudizio verso di me che avrebbe fatto la differenza. L’avrebbe fatta per me. Quando torna, si scordasse di venire a casa.

Al momento, l’ormai ex concorrente del reality di Canale 5 ha deciso di chiudere la storia con Marco in attesa di un faccia a faccia tra sette giorni: