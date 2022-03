L’Isola dei Famosi 2022, la lite tra Nicolas Vaporidis e Floriana Secondi (video)

Dopo aver litigato con il proprio compagno, Antonio Zequila (a cui è legata da un cordoncino fino a stasera), Floriana Secondi, nel corso dell’ultimo daytime de ‘L’Isola dei Famosi 2022’ ha attaccato duramente Nicolas Vaporidis, reo, a suo dire, di aver avuto un trattamento da privilegiato da parte della produzione. L’ex vincitrice del ‘Grande Fratello’ si è scagliata duramente contro il neo compagno d’avventura in Honduras (Qui, il video):

Tu sei privilegiato, secondo me. Te lo dico io. Non è giusto che tu sei arrivato immune. Queste persone fanno pure le splendide. A me non piacciono queste cose. Almeno statti zitto. Sei falso come i soldi del Monopoli Tu sei un attore. Non potrei mai fare l’attrice perché io non sono falsa. Io non riesco a recitare.