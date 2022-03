L’Isola dei Famosi 2022, Jeremias Rodriguez: “Non vedo l’ora di tornare a casa” (video)

Nel corso dell’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 2022‘, andata in onda, stasera, lunedì 28 marzo, Jeremias Rodriguez, dopo aver salutato la fidanzata, ha manifestato l’intenzione di tornare a casa e riabbracciare i propri affetti. Il ragazzo appare, ad oggi, molto provato dall’esperienza come naufrago in Honduras tanto da ipotizzare un suo rientro anticipato in Italia (Qui, il video dal minuto 0:14:00):

Mi manca da morire la mia fidanzata. Mi era mancato di quanto era dura questa esperienza. Non vedo l’ora di tornare a casa, giuro. Mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente. Questo mi rompe veramente tanto. E voglio tornare a casa. Al pubblico non arriva la verità di quello che accade dentro al reality. Non mi va bene. Non arrivano le cose come succedono qua. Non ci lasciano parlare. Non ci lasciano dire le cose come sono. Questo non mi va. Voglio tornare a casa.

Il fratello di Belen e suo padre Gustavo hanno nominato nuovamente Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni che faticano ancora ad inserirsi nelle dinamiche de ‘L’Isola dei Famosi 2022’:

Non ce l’ho con nessuno. Non si può legare con tutti allo stesso modo. Io, da morire, ho legato con Lory, Marco, Clemente e Laura. Non aspettavo di trovare persone così sull’isola. Ho avuto discussioni con qualcuno ma sempre dentro alle regole.

Il papà della showgirl argentina, questa sera, avrebbe mandato al televoto Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernal (risultati, però, nuovamente immuni).