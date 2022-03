L’Isola dei Famosi 2022, Jeremias contro Carmen ed Alessandro: “Egoisti. Non vi vogliamo più” (video)

Nel corso dell’ultimo appuntamento con il daytime de ‘L’Isola dei Famosi 2022‘, Alessandro Iannoni e Carmen Di Pietro vengono invitati, in maniera non proprio gentile, da Laura Maddaloni a sedersi all’interno della capanna per permettere a tutti di restare all’asciutto di fronte ad una tempesta di pioggia (Qui, il video):

Il ragazzo ha una propria visione sull’atteggiamento del gruppo nei loro confronti:

Abbiamo avuto la conferma che purtroppo il gruppo è contro di noi. Dopo le prime due nomination che abbiamo vinto l’atteggiamento del gruppo nei nostri confronti è peggiorato a dismisura. Forse facciamo paura.

Anche la mamma non ha gradito particolarmente il comportamento della judoka:

Anche Laura ha fatto una sfuriata. Ho avuto paura, io di queste persone inizio ad avere paura. Hanno un atteggiamento che non mi aspettavo. C’è anche delicatezza. E, poi, sempre contro Alessandro. Ormai ci abbiamo fatto il callo. Dobbiamo sopravvivere tutti. Facciamolo in una convivenza pacifica.

Anche un esasperato Jeremias Rodriguez ha sbottato contro la coppia:

Non vi vogliamo più. Egoisti. Vi manca un po’ di Sud America per imparare a vivere un po’ insieme.

La showgirl sembra non averla presa bene: