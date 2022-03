L’Isola dei Famosi 2022: il fuori onda della lite tra Floriana Secondi e Estefania Bernal (video)

Durante l’ultima puntata, in diretta, de ‘L’Isola dei Famosi 2022‘, è stato catturato un imperdibile fuori onda che vede protagonista, ancora una volta, Floriana Secondi. Dopo essersi scagliata contro i suoi compagni d’avventura ed in particolare Nicolas Vaporidis, l’ex vincitrice del ‘Grande Fratello’ si è scagliata anche contro Estefania Bernal in coppia proprio con l’attore di ‘Notte prima degli esami’ (Qui, il video):

Mi dispiace. Potete credere alla mia parola o no. Io mi sono trovata veramente male in questo gruppo. E parlo anche di te, cara Estefania. Perché sei falsa come i soldi del Monopoli. Sei falsa pure te. Basta, grazie. Ti ho pure elogiata.

La modella ha, immediatamente, ribattuto alle parole della naufraga:

Tu parli alle spalle, bellina. Tu non lasci parlare, Floriana. Non puoi arrabbiarti con tutti! Tu non lasci parlare. Stai zitta un attimo che parla lui e poi parli di nuovo. Io parlo quando voglio.

La stoccata finale dell’ex gieffina, prima del collegamento con lo studio di Milano, non si è fatto attendere:

Da quando ti hanno messo in coppia con certe persone… Quando si va con lo zoppo si impara a zoppicare. Questa è la verità.

L’Isola dei Famosi 2022, Floriana Secondi attacca Nicolas Vaporidis: “Privilegiato! Hai portato il telefono in valigia”

Dopo appena quindici giorni dal suo sbarco in Honduras, Floriana, a ‘L’Isola dei Famosi 2022’, ha litigato, nell’ordine, con Antonio Zequila, Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernal. Un bel record, no?! Chi sarà il/la prossimo/a?