L’Isola dei Famosi 2022, Eva Henger difende la figlia Mercedesz: “Che brutto il bullismo”

Mercedesz Henger, nell’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 2022′, è finita in nomination contro Nicolas Vaporidis. La giovane influencer, forse, ha pagato lo scotto di non essere stata chiara nel suo interesse per Edoardo Tavassi e di aver messo il dito nella piaga in una vecchia (e risolta) lite tra il fratello di Guendalina e l’attore di ‘Notte prima degli esami’.

L'Isola dei Famosi Isola dei Famosi 2022, lite tra Mercedesz, Edoardo e Guendalina Tavassi: “Vuoi mettermi contro mio fratello!” (VIDEO)

Il ragazzo, negli scorsi giorni, non ha particolarmente gradito l’avvicinamento tra Mercedesz e la new entry Luca Daffrè.

Ha trovato il rimpiazzo, sono già stato rimpiazzato. Uh, l’amore vero, un’ora è durato, il tempo del recupero e… La parte sentimentale lei sta già a posto. Prima era a piangere disperata guardando il tramonto ed ora sta già là.

Anche la sorella ha commentato, in maniera non proprio leggera, il comportamento della naufraga:

Conoscendo mio fratello ci ha proprio messo sopra una croce. Lui è proprio uguale al suo ex fidanzato [Lucas Peracchi, ndb) inizialmente credevo fosse lui.

Poco tempo fa, mamma Eva Henger, ricoverata in ospedale per una lunga riabilitazione dopo un brutto incidente stradale in Ungheria, ha difeso, a spada tratta, la figlia, sui social ufficiali de ‘L’Isola dei Famosi 2022’, attaccando i fratelli Tavassi che, a suo dire, avrebbero messo in atto un vero e proprio piano per affossare la compagna d’avventura: