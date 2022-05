L’Isola dei Famosi 16, il video messaggio di Eva Henger alla figlia Mercedesz: “Orgogliosa di te”

Nel corso dell’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 16’, in onda, stasera, venerdì 13 maggio 2022, Mercedesz Henger ha ricevuto un messaggio molto affettuoso da mamma Eva. L’attrice, nelle scorse settimane, è stata vittima di un brutto incidente autostradale che l’hanno costretta a sottoporsi ad una serie di operazioni e ad una lunga riabilitazione in ospedale.

L'Isola dei Famosi L'Isola Dei Famosi 16, Mercedesz Henger è single?

Tra mamma e figlia, in passato, i rapporti non sono stati idilliaci. Negli ultimi tempi, però, sembra essere tornato il sereno (Qui, il video):

Non voglio dire che sono come prima. Sono stata felicissima di partire con il cuore più leggero. Lei stessa mi ha detto che si stava già riprendendo. Ho potuto vedere un lato positivo che era quello di avere una speranza di riallacciare un rapporto che sembrava perduto. Non so descrivere cosa significhi per me. L’Isola, come sempre, ti fa realizzare tante cose che dai per scontato solitamente.