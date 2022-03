L’Isola dei Famosi 16: è scontro tra Floriana Secondi e Antonio Zequila (video)

Clima teso tra una delle coppie di questa stagione de ‘L’Isola dei Famosi 16’. Antonio Zequila e Floriana Secondi, legati l’uno all’altra da un elastico fino a stasera, non hanno vissuto momenti felici in Honduras. La scintilla è scoppiata quando l’ex vincitrice del ‘Grande Fratello’ ha rifiutato di tuffarsi in acqua per un dolore alla schiena. L’attore, stanco di non avere libertà di movimento, a più riprese, ha tentato di sciogliere il nodo che lo unisce alla compagna d’avventura ma senza buon esito (Qui, il video).

L’ex gieffina avverte il naufrago che il proprio comportamento possa mettere a rischio la sua permanenza a Cayo Cochino e costringere la produzione a prendere dei provvedimenti che possono, in qualche modo, colpire gli altri isolani:

E’ da stamattina che siamo in acqua. Adesso dobbiamo anche andare a fare le surfate legati con la corda? Slegati e pagherai le conseguenze.

La reazione contrariata di Zequila non si è fatta attendere:

Stai per un attimo zitta. A te non piace che io vada a nuotare e a me non piace che parli sempre, ok? Parla un po’ di meno… non accetto le persone aggressive perché io sono una persona molto tranquilla.

Floriana, in seconda battuta, ha cercato di riportare la pace con Antonio spiegando i motivi del suo iniziale disappunto ad un bagno: