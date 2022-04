L’Isola dei Famosi 16, matrimonio in vista per Estefania e Roger? (video)

Durante l’ultimo appuntamento con il daytime de L’Isola dei Famosi 16‘, in onda oggi, giovedì 28 aprile 2022, Estefania Bernal ha fatto una vera e propria proposta di matrimonio a Roger Balduino con la complicità di Carmen Di Pietro.

Bernal: “Sa fare di tutto”

Di Pietro: “Allora sposatelo subito”

Balduino: “Altrimenti scappo”

Bernal: “Ti vuoi sposare con me?”

In un ribaltamento di ruoli, la modella argentina si inginocchia davanti al neo fidanzato chiedendogli la mano, infilandogli un anello virtuale ma carico di significato.

Il modello brasiliano sembra gradire il gesto e le risponde in maniera affermativa per la gioia della naufraga.

Siamo sull’Isola da un mese e mezzo. Il mio amore per Roger cresce sempre più. Ogni giorno siamo sempre più uniti e attaccati. Questo è il bello. Sono felice quando usciremo di iniziare una vita fuori con lui.

L'Isola dei Famosi L'Isola dei Famosi 16, Roger Balduino distruttore di coppie... per Biagio d'Anelli (video)

A gettare scompiglio sulla coppia, potrebbe arrivare l’uragano Beatriz Marino. L’ex fidanzata di Roger sbarcherà in Honduras per rompere le uova nel paniere all’ex compagno. E chissà che ‘Lo spirito dell’Isola’ non decida di far ascoltare le dichiarazioni di Biagio d’Anelli sul misterioso passato del naufrago.