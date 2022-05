L’Isola dei Famosi 16, infortunio per Roger Balduino (video)

Puntata amara per Roger Balduino. Il modello brasiliano, nel corso della sedicesima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 16’, in onda, stasera, venerdì 13 maggio 2022, si è infortunato. Dopo aver affrontato la prova dell’orologio honduregno (persa contro Clemente Russo), il naufrago si è accasciato a terra visibilmente scosso dal dolore al piede (Qui, il video).

L'Isola dei Famosi 16, Roger Balduino incontra la sua ex fidanzata Beatriz: acceso confronto

Alvin, nel corso della serata, ha aggiornato il pubblico da casa sulle condizioni di salute del ragazzo:

Credo che nel porre resistenza a Clemente nella sabbia si sia fatto male. È stato immobilizzata la caviglia e Roger a breve potrebbe essere sull’elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento, dove sarà effettuata una radiografia. Ora sta meglio e stiamo cercando di capire quali sono le sue effettive condizioni.

Il concorrente, dopo essersi sottoposto ad una serie di controlli medici ed aver effettuato una radiografia, non avrebbe una frattura ma una distorsione in inversione. Al momento, però, è ancora a rischio il suo ritorno in Playa.

Stasera, Roger ha avuto anche un acceso confronto con Estefania. Si sono rinfacciati a vicenda di aver costruito una storia d’amore a tavolino per acciuffare la finale del 27 giugno: