L’Isola dei Famosi 16, è amore tra Roger Balduino ed Estafania Bernal?

La prima coppia ufficiale de ‘L’Isola dei Famosi 16‘ potrebbe avere i volti di Roger Balduino ed Estefania Bernal. Ieri sera, nel corso dell’ultima puntata, il modello brasiliano è tornato in gioco sulla Playa Accoppiada assieme ad Ilona Staller. Ed è subito partito il gossip. I due naufraghi non hanno mai nascosto il reciproco interesse durante i giorni di isolamento prima dell’inizio della gara:

Confermo quello che si dice su Estefania e Roger Balduino. Sono stata messa al corrente come anche l’amica di lei, che in albergo i due sono stati a letto insieme. E non per giocare a carte.