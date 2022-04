L’Isola dei Famosi 16, Roger Balduino distruttore di coppie… per Biagio d’Anelli (video)

Ospite dell’ultima puntata di ‘Isola Party’, il programma condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, su Mediaset Play Infinity prima de ‘L’Isola dei Famosi 16’, Biagio D’Anelli ha sganciato una succosa bomba che riguarda uno dei protagonisti dell’ultima edizione, Roger Balduino. La vita del modello brasiliano, ad oggi, è avvolta in un velo di mistero:

Allora, come ben sappiamo, il passato di Roger è un po’ misterioso. Abbiamo scoperto l’altra puntata che è papà. Ci sono delle cose… C’è un passato misterioso perché ci sono degli anni che non si sa cosa facesse. Ho scoperto, praticamente, che Roger in quel di Milano, dal 2014 al 2017, è stato uno dei più grandi animatori. Lui ballava sui palchi di un noto locale di Milano a una famosissima festa brasiliana. E ho ricevuto delle foto pazzesche di lui con questo fisico pazzesco, sul bancone, con mille donne vicino. Dove balla e si struscia… E ho avuto la prova che è stato anche il distruttore di parecchie coppie. Ed esistono delle foto che vanno a confermare la cosa. Le ho viste, mi sono arrivate alle ore 14:00.

L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ ha, inoltre, espresso il proprio punto di vista sullo sbarco in Honduras dell’ex fidanzata Beatriz Marino con la scelta precisa di mettere in scena un vero e proprio triangolo amoroso come accaduto al ‘GF Vip’ con Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge:

A me dispiace per questa ragazza che andrà ad affrontarlo però se io so che una mia ex mi potrebbe dare dei problemi non la vedo a mettere come persona in studio a sostenermi, a casa mia la tengo un po’ in disparte, non mi vado a mettere il problema a casa