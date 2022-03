L’Isola dei Famosi 16, la verità di Vladimir Luxuria sul rasoio-gate a Pomeriggio 5 (video)

Durante l’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 16‘, Floriana Secondi ha attaccato quello che sembra essere il suo nuovo ‘nemico giurato’, Nicolas Vaporidis. La neo naufraga ha accusato il compagno d’avventura di aver ottenuto dei privilegi come un rasoio per i capelli.

Vladimir Luxuria, ospite oggi, di ‘Pomeriggio 5’, ha condannato il temperamento vulcanico dell’ex vincitrice del ‘Grande Fratello’ nei confronti dell’attore:

Mi sembra che se la sia presa con la persona sbagliata. Quando ha accusato Nicolas di essere privilegiato perché aveva un rasoio per i capelli per motivi di salute. Non possiamo dire i motivi di salute per cui Nicolas è costretto ad avere un rasoio elettrico per i capelli. C’è un team medico che permette, per motivi di salute, di poter avere un oggetto. Per esempio, io avevo un bite. Io soffro di bruxismo… digrignando mi si rovinavano i denti. Per motivi di salute, alcuni oggetti o strumenti medici si possono avere. Accusare di una persona di essere privilegiata… Mi è sembrato che abbia debordato in quella occasione.